Após turnê pela Globo, Xuxa é excluída do amigo secreto da Record · .

Após participações em cinco anos consecutivos no “amigo secreto da firma”, Xuxa Meneghel foi excluída do especial Família Record de 2020. Com o contrato prestes a acabar, a apresentadora deve se despedir oficialmente da emissora onde trabalha desde 2015 no próximo dia 21, quando comanda o já gravado Canta Comigo All Stars. Ela não vai participar da troca de presentes do elenco da casa, que neste ano terá um formato diferente, devido à pandemia.

Nos últimos meses, Xuxa tem aparecido mais no Grupo Globo do que na própria Record. Na concorrente, a “rainha dos baixinhos” fez uma verdadeira turnê neste ano –já deu entrevistas para o Conversa com Bial, Lady Night, Altas Horas, Cartas Para Eva (programa de Angélica gravado para o Globoplay) e Fantástico, além de ser estrela do documentário Em Nome de Deus, do Globoplay.

Nas conversas com os antigos colegas de emissora, a estrela abriu o jogo sobre temas como sexo, tratou sobre o controverso filme Amor, Estranho Amor (1982), em que ela contracenou nua com um ator menor de idade e também defendeu abertamente a diversidade. Isso gerou ainda mais desconforto na Record, com a qual trava uma relação tensa desde o início do ano.

No livro Maya – Bebê Arco-Íris (lançado pela editora Globinho, também do Grupo Globo), Xuxa conta a história de uma criança que é filha de um casal de lésbicas. Sem medo de se posicionar ou de comprar brigas, a apresentadora está com um discurso muito diferente ao da Record. O Domingo Espetacular, por exemplo, não tocaria em temas que foram abordados no Fantástico.

A ex-comandante do Dancing Brasil tem tem batido de frente principalmente com Marcelo Silva, vice-presidente artístico da Record, seu grande defensor na emissora. No início do ano, o executivo a obrigou a descolorir os cabelos pintados de rosa antes de gravar o primeiro episódio da temporada 2020 do The Four, encerrado em abril com ibope pífio.

Apesar do desgaste na relação com alto escalão, ainda há o interesse da direção da Record de contar com a “grife” Xuxa em contratos para apresentar realities por temporada. Os pedidos frequentes para aparecer em programas da Globo, no entanto, indicam que a apresentadora não tem intenção de renovar o vínculo.

Ela mesma já disse em entrevista ao jornal O Globo, em setembro, que a relação será encerrada. “Eu queria muito fazer o Dancing. Foi o programa mais bonito da minha vida, tirando o Xou da Xuxa [1986-1992]”, disse a mãe de Sasha Meneghel na ocasião, ao confirmar sua saída.

O último programa de Xuxa deve ser mesmo o Canta Comigo All Stars, que foi gravado em outubro com a participação de vencedores de realities musicais, e vai ao ar em 21 de dezembro. Veja abaixo a foto que ela compartilhou no Instagram no dia em que fez o especial de fim de ano:



Família Record sem Xuxa

Dois dias depois do Canta Comigo especial, vai ao ar o Família Record, que não terá a “rainha dos baixinhos” pela primeira vez desde 2015. O amigo secreto da emissora terá apenas uma edição e contará com um elenco reduzido por conta da pandemia. A troca de presentes será virtual, só com Sabrina Sato e Marcos Mion no palco comandando a atração.

Segundo o . apurou, o Família Record terá troca de presentes entre Ticiane Pinheiro, Renata Alves, Cesar Filho, Ana Hickmann, Rodrigo Faro, Wellington Muniz (o Ceará), Celso Zucatelli, Luiz Bacci, Carolina Ferraz, Christina Lemos, Geraldo Luis, Felipe Bronze, Igor Rickli, Petrônio Gontijo, Adriana Garambone e Ângelo Paes Leme.