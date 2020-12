após vice para o Porto, torcedores se revoltam nas redes sociais e pedem saída de Jorge Jesus

Nesta terça-feira (23), o Porto derrotou o Benfica por 2 a 0, gols de Sérgio Oliveira e Luis Díaz, e conquistou sua 22ª Supertaça de Portugal. A final marcou o primeiro vice de Jorge Jesus desde seu retorno a Portugal.

Após o confronto, festa de um lado, tristeza e revolta do outro. Enquanto a torcida dos Dragões comemorava a conquista,os torcedores do Benfica utilizaram as redes sociais para protestarem pelo vice.

O principal alvo dos torcedores encarnados foi o técnico Jorge Jesus. Após a derrota para o maior rival, os adeptos das Águias pediram a saída do treinador do comando do Benfica.

Veja abaixo:

Jorge Jesus out Jorge Jesus out Jorge Jesus out Jorge Jesus out Jorge Jesus out Jorge Jesus out Jorge Jesus out Jorge Jesus out Jorge Jesus out Jorge Jesus out Jorge Jesus out Jorge Jesus out Jorge Jesus out Jorge Jesus out Jorge Jesus out Jorge Jesus out Jorge Jesus out — Eusébio The Goat 🇵🇹 (@EusebioDaSilvaa) December 23, 2020

JORGE JESUS OUT CARALHO NAO ME CANSO DE DIZER

OUT OUT OUT OUT — 37 (@yellowhazz) December 23, 2020

Jorge Jesus em 2020: Fase da champions ❌ Supertaça ❌ VERGONHA #Benfica — Lusitano 🇵🇹🦅 (@evan_svr) December 23, 2020

Sem mistica,sem raça, sem identidade. Assim é este benfiquinha de Jesus e Vieira. Nojo disto. Mas nojo mesmo — Alex1995 (@JAlexandre1995) December 23, 2020

Tou me a cagar para os pênaltis e isso, mas como prenda de Natal, queria a demissão do Vieira, JJ fora e jogadores com vontade de jogar.

Obrigado — RafaMaced0 (@afamaced0) December 23, 2020

Não é o primeiro resultado traumático do Benfica na temporada. Os Encarnados foram elimianados na fase eliminatória da Champions League e nem chegara à fase de grupos.

Atualmente, o Benfica está na segunda colocação do Campeonato Português. São 24 pontos conquistados em 10 jogos, com oito vitórias e duas derrotas.

Jorge Jesus na partida entre Porto e Benfica pela da Supertaça de Portugal Getty Images

A liderança está com o Sporting, com 26 pontos. Até o momento, foram oito vitórias e dois empates no nacional.

Na Europa League, o Benfica avançou em segundo, com 12 pontos, contra 14 do líder Rangers. Na fase 16 avos de final, os comandados de Mister terão pela frente o Arsenal.