Após vitória, elenco do São Paulo testa negativo para covid-19 ainda no estádio do Goiás

O elenco do São Paulo realizou novos exames para detectar covid-19 logo após a vitória por 3 a 0 sobre o Goiás. Ainda no estádio Hailé Pinheiro, todos os jogadores foram testados e o resultado novamente foi negativo para todos.

A delegação tricolor voltou para casa de avião fretado, uma forma de diminuir os riscos de contágio pelo novo coronavírus. Sem infectados, o São Paulo à capital paulista de forma completamente segura, já de olho no duelo com o Sport.

O Tricolor é o clube que mais tem tido sucesso na maneira como vem lidando com a pandemia do novo coronavírus. Enquanto muitos times vêm sofrendo desfalques por causa da covid-19, com surtos no elenco, o São Paulo teve casos isolados e conseguiu evitar a contaminação em massa.

O caso de Bruno Alves é um exemplo da extrema cautela do São Paulo. Mesmo testando negativo, o zagueiro não viajou com a delegação para os jogos contra Ceará e Bahia pelo fato de ter entrado em contato com um familiar que contraiu o vírus. Ele ainda realizou mais dois exames durante a semana para se certificar que poderia voltar a treinar com o elenco.

Quem vem chefiando os procedimentos de combate ao coronavírus no São Paulo é o Dr. José Sanchez, médico mais antigo do clube.