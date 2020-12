Após ‘viver de tudo no Vasco’, lateral do Santos superou dificuldades, virou artilheiro e busca título da Libertadores para virar ídolo

Quem vê Madson ser um dos destaques ofensivos do Santos, com quatro gols e sete assistências no ano, talvez não saiba que até o fim da base ele tenha jogado em outra posição. Adversário do Vasco pelo Brasileirão, neste domingo, o jogador natural da Ilha de Itaparica-BA saiu de casa aos 10 anos para morar no alojamento do Vitória.

Dispensado após cinco temporadas no time rubro-negro, ele foi para o Bahia, no qual fez sucesso. Em 2010, venceu torneios na Europa como o Dossena (Itália), superando times como Milan e Atalanta. No ano seguinte, se destacou pela equipe tricolor no vice-campeonato da Copa São Paulo de futebol júnior, mas não jogou a final contra o Flamengo porque estava suspenso.

“Era um meia-atacante, mas dois meses antes de começar a Copinha o treinador falou: ‘Você tem todas as características para ser um bom lateral: é rápido, bate bem na bola, tem estatura e ataca bem. Quer virar lateral?’ Eu respondi: ‘Não, quero ser meia’. Mas ele me convenceu com o passar do tempo e, graças a Deus, virei lateral. Fiquei na seleção da Copa São Paulo e subi ao profissional”, contou ao ESPN.com.br.

No meio do ano, ele jogou o Pan-Americano de Guadalajara, mas o Brasil foi eliminado na primeira fase. Depois de ficar duas temporadas no Bahia, Madson foi emprestado ao ABC-RN e viu sua carreira mudar.

“No começo pensei que poderia ter dado um passo atrás, mas foi ali que tudo começou. Chegamos às quartas de final, passamos pelo Vasco e quase eliminamos o Cruzeiro. Abriu os olhos para os outros clubes. Voltei ao Bahia com outro patamar e fiz uma excelente Série B”, disse.

Em 2015, o Vasco contratou Madson. “Eu vivi de tudo no Vasco. No primeiro ano fui campeão carioca depois de 13 anos, mas logo em seguida fomos rebaixados no Brasileiro. No ano seguinte, vencemos o Estadual de novo e começamos muito bem a Série B, mas no final passamos um aperto e quase não conseguimos o acesso. Em 2017, colocamos o clube na Libertadores e tivemos uma arrancada com o Zé Ricardo”, recordou.

Em três temporadas no time carioca, ele fez 132 jogos. “Sou um dos laterais que mais atuou no clube neste século. Ter altos e baixos é normal no futebol. Alguns torcedores gostavam, outros não. Fui muito feliz e é um clube que levo no meu coração”, garantiu.

Ida ao Grêmio

Madson foi em 2018 ao Grêmio, que tinha vencido a Libertadores do ano anterior.

“Precisava encarar novos ares e a oportunidade era única. Não poderia desperdiçar e financeiramente era interessante também. É muito bom atuar em alto nível e aprendi bastante. Tive oportunidades e acho que poderia ser melhor aproveitado em alguns momentos, mas me sinto realizado. Trabalhei com o Renato que é top três entre os treinadores do Brasil”.

Depois de 22 partidas e um gol marcado, ele foi emprestado no ano passado ao Athletico-PR.

“Foi um casamento perfeito por causa do meu jeito de jogar e de como a equipe atuava. Sou de muita transição e gosto de correr, mas o Grêmio cadenciava o jogo e rodava a bola. No Athletico era um jogo de correria e transição, o [técnico] Tiago Nunes pedia isso. Pude me destacar, mostrar meu futebol e sou muito grato”, afirmou.

Em uma temporada no time rubro-negro, ele venceu a Copa Suruga e a Copa do Brasil depois de eliminar Fortaleza, Flamengo, Grêmio e Internacional.

“Contra o Grêmio [na semifinal] foi o jogo que mais sofri porque não poderia atuar devido ao meu contrato de empréstimo. Foi muito tenso ver da arquibancada. A gente tinha convicção de que seria campeão se passasse pelo Grêmio”, garantiu.

Campeão no Athletico-PR

Ao voltar para time gaúcho, Madson recebeu a proposta de ser trocado por Victor Ferraz, do Santos.

“Quando tive o convite não pensei duas vezes. Sempre tive o sonho de jogar em São Paulo e ainda mais com a camisa do Santos. Estou muito feliz. É um clube gostoso de se jogar e o clima é muito leve. Você vai treinar sempre alegre. É um clube que estou muito gostando e espero ficar por muito tempo”, elogiou.

Desde que chegou ao time alvinegro, ele tem revezado com Pará na lateral e algumas vezes jogando mais avançado.

“A gente tem muitos garotos e tudo ajuda. O ambiente é leve e muito engraçado. A vida de um jogador tem muita pressão e é bom poder se soltar dando risada com os companheiros. É um elenco sem vaidade e todos brincam”.

Um dos segredos para o bom momento é o atacante Marinho, artilheiro da equipe na temporada.

“Marinho é um cara único. De um coração gigantesco e sempre botando todo mundo para cima com seu astral. Apesar das brincadeiras, no momento que precisa ser sério eu até me surpreendo porque ele tem uns discursos e uma liderança que não conhecia. As pessoas acham algo por causa dos memes, mas todo mundo evolui e amadurece. Ele é um dos pilares da equipe pelo momento técnico que vive. Tudo o que faz dá certo. A gente fala: ‘Chuta mesmo, Marinho. Do jeito que você está iluminado, a bola entra’. É um amigo que fiz para a vida”, disse.

Depois de um começo de temporada complicado, o Santos conseguiu chegar às semifinais da Libertadores e brigar entre os seis primeiros colocados do Brasileiro.

“A gente não fica surpreso porque sabemos o nosso potencial. A gente precisa acreditar. Mas as pessoas comentavam pelos problemas que tivemos esse ano de não poder contratar, salários atrasados e elenco muito curto. Contra o Flamengo eu era o mais velho em campo. É um pouco difícil, mas estamos nos dedicando ao máximo. Está sendo um momento mágico e queremos ser campeões”, finalizou.