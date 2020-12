Apple AirPods Max: 4 coisas que você pode comprar por R$ 7 mil

Anunciado pela Apple nesta terça-feira (8), o AirPods Max está à venda por R$ 6.899 no Brasil. Com design elegante, o headphone traz recursos como áudio com alta fidelidade e cancelamento ativo de ruído.

Curiosamente, usando o mesmo valor, o consumidor brasileiro pode investir em outros eletrônicos bem desejados. A seguir, conheça quatro coisas que você pode comprar no mesmo valor do AirPods Max – e ainda ficar com dinheiro sobrando.

PlayStation 5 + Assinatura Anual da PS Plus

PlayStation 5.Fonte: Sony/Divulgação

O PS5 é comercializado em duas versões no Brasil. Dessa forma, o console de nova geração da Sony está disponível por R$ 4.199 (edição digital) e por R$ 4.669 (edição com leitor de Blu-Ray Ultra HD).

Assim, ainda sobra dinheiro para pagar a assinatura anual do serviço PS Plus por R$ 149,90. Com ele, o jogador tem acesso a um catálogo de jogos gratuitos de PS4 otimizados para o novo aparelho.

Xbox Series X + Assinatura do Game Pass Ultimate

Xbox Series X.Fonte: Microsoft/Divulgação

Outro console de nova geração, o Xbox Series X é vendido por R$ 4.599 no Brasil. Além disso, o serviço Xbox Game Pass Ultimate possibilita acessar uma infinita biblioteca de jogos gratuitos por R$ 44,99 mensais.

Amazon Echo Studio

Amazon Echo Studio.Fonte: Amazon/Divulgação

Que tal transformar o lar em uma casa inteligente? Com o valor do AirPods Max, a pessoa pode comprar 4 smart speakers Amazon Echo Studio. Assim, quase todos os ambientes terão uma assistente virtual Alexa para orientar no dia a dia.

Smart TV LG Nano Cristal 65” ThinQ AI Ultra HD 4K

Smart TV LG Nano Cristal ThinQ AI.Fonte: LG/Divulgação

Com preços parecidos, é possível investir em um cinema em casa ao adquirir a Smart TV Nano Cristal de 65 polegadas da LG. Além de suporte a tecnologia Ultra HD 4K, esse modelo ainda possui uma inteligência artificial que compreende comandos de voz.

E aí? O que você faria se tivesse cerca de R$ 7 mil para gastar? Conte para gente nos comentários!