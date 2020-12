Apple faz recall do iPhone 11 por defeito na tela

A Apple admitiu publicamente que “um número não especificado” de unidades do iPhone 11 está com displays defeituosos e está oferecendo reparo e substituição gratuitos. Os dispositivos podem apresentar telas que não respondem ao toque, prejudicando a usabilidade do dispositivo.

Se o problema ainda não te afetou, será necessário informar o número serial do seu aparelho à Apple por meio deste formulário. Assim que enviado, a unidade será comparada aos números seriais já registrados e o portador do iPhone 11 poderá solicitar a substituição da tela sem qualquer custo.

“Se (o número) conferir, Apple ou uma prestadora de serviços autorizada poderá fazer o reparo, livre de cobranças.”, informa a fabricante na tela do formulário. Contudo, ainda que seu celular esteja incluído nessa lista e ele estiver com a tela danificada por outra razão (rachaduras, arranhões e outras imperfeições), a companhia não deve incluir seu aparelho nos reparos gratuitos.

VisualHunt

“Se o seu iPhone 11 tiver qualquer dano que impacte na capacidade de concluir o reparo, como uma tela quebrada, o problema em questão deverá ser resolvido antes do serviço de substituição”, informa. Ou seja, se a tela estiver avariada, será necessário pagar pelo reparo, antes de substituir o display com defeito de fábrica.

Os usuários de iPhone 11 que solicitaram reparo por um problema semelhante podem voltar às lojas autorizadas Apple para solicitar o reembolso do reparo feito anteriormente. Além disso, na ausência de uma loja Apple próxima, o usuário deverá enviar o dispositivo por qualquer meio até o reparo e a companhia não se responsabiliza pelo custo de envio.

De toda forma, é válido verificar se o seu iPhone 11 está incluído na lista de aparelhos defeituosos, mesmo se não estiver apresentando problemas. De acordo com a Apple, o reparo não estenderá a garantia de aparelhos e só cobrirá iPhones 11 adquiridos em até dois anos. Não há previsão para fim do programa de reparos gratuitos.