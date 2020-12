Aprenda a fazer um bom fichamento

O fichamento é um tipo de registro que tem como objetivo resumir e destacar os argumentos e ideias principais de um autor, texto, ou livro. Nesse sentido, a anotação deve ser feita de maneira coerente, organizada, objetiva. Além disso, deve ser um material de fácil consulta. O fichamento ajuda a aumentar a concentração do estudante e contribui para a fixação dos conteúdos no cérebro.

Há pelo menos três tipos de fichamento. O de resumo, por exemplo, trata basicamente do registro das uma interpretações do estudante acerca do tema abordado. O temático, por sua vez, traz transcritos os trechos do material didático. Já o fichamento bibliográfico é a junção desses dois modelos.

Como fazer um bom fichamento?

Em primeiro lugar, leia atentamente todo o material que usará como base para extrair a ideia central do texto. Em seguida, releia sinalizando os pontos principais defendidos pelo autor. Só depois faça o resumo e, por fim, o registro das informações que considerou relevantes.

Além disso, é importante escolher previamente qual tipo de fichamento vai produzir. Avalie suas necessidades e busque um modelo que se adeque ao tema que irá redigir, levando em conta também o perfil do leitor. Não se limite a uma quantidade máxima de tópicos. Escreva o suficiente para registrar a maior quantidade de informação possível. Esse pode se tornar um bom material para consulta para prova posteriormente.

Estude a aplique as regras da Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT). Ela é a responsável pelo manual que define as estruturas oficiais para cada produção acadêmica. Assim, você treina para contextos de escrita formal. Busque referências adicionais em livros de outros autores, sites, blogs, filmes ou qualquer fonte confiável que esteja a seu alcance. Isso aumenta o repertório e melhora a compreensão sobre os assuntos, além de compor um bom fichamento.

