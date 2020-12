Apresentador demitido da Globo pede desculpa após expor mulher nua · .

Após publicar um vídeo expondo uma mulher nua em suas redes sociais, o apresentador Waldemar Neto, conhecido como Seu Waldemar, pediu desculpas pela atitude que lhe custou o emprego na TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás. “Estou muito envergonhado. Triste mesmo e arrependido pelo que aconteceu”, disse.

“Depois desse turbilhão vim aqui falar com vocês. Aconteceu um fato, mas eu quero lembrar que não tenho nenhum antecedente que manchasse minha carreira e nem histórico de desrespeito a nenhuma mulher”, iniciou o comediante nos Stories do Instagram.

“Não estou aqui para eximir da culpa. Ao contrário, estou aqui para assumir que eu errei em filmar, pensando em mandar só para mim. Mas, de uma forma não intencional, acabei publicando. Jamais pensando em prejudicá-la e obviamente a mim. Já estou colhendo duras consequências do meu ato”, afirmou.

O agora ex-apresentador do programa No Balaio publicou um vídeo no último fim de semana em que exibia, com zoom, as partes íntimas e o rosto de uma mulher que estava com ele. Ela, aparentemente, não sabia que estava sendo filmada. A gravação ficou cerca de oito minutos no Instagram antes de ser deletada pela própria rede social.

Ontem (7), a TV Anhanguera comunicou a demissão do profissional por meio de nota e também repudiou o “comportamento injustificável” de Seu Waldemar.

Ana Clara Paim, que era colega de elenco dele em No Balaio, postou um posicionamento contundente e afirmou que não pretendia “passar pano” para ele. Também criticou o que chamou de “masculinidade tóxica” e pediu que mulheres não se calem diante de episódios como esse.

“Só tenho a pedir desculpas a ela, à família, e a todas as pessoas e mulheres que se sentiram ofendidas por tudo que aconteceu”, declarou o humorista. “Erros são feitos para ser cometidos e não repetidos. Que isso sirva de exemplo, principalmente para mim”, completou.

Veja o vídeo com o pedido de desculpas de Seu Waldemar: