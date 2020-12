“Aproveitar que estamos bem e abrir vantagem”, diz Brenner após Tricolor assumir liderança

Artilheiro do São Paulo na atual temporada, com 18 gols, Brenner voltou a balançar as redes na noite desta quinta-feira, na vitória sobre o Goiás, por 3 a 0. Celebrando três anos de seu primeiro gol como profissional, nada melhor para o atacante revelado em Cotia do que assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, o objetivo é abrir vantagem sobre os principais concorrentes.

“O que resta é procurar manter a liderança, aproveitar esses jogos que estamos bem e abrir vantagem. Claro que não tem nada ganho, mas sabemos que precisamos manter a cada jogo, porque cada adversário é uma nova história”, afirmou Brenner, ao Premiere, sem se empolgar com o ótimo desempenho da equipe.

Com apenas 20 anos, Brenner conta com uma rodagem no futebol que poucos garotos da sua idade possuem. Promovido muito à equipe de cima muito cedo, o atacante demorou para vingar, mas não para balançar as redes. Há exatos três anos, ele marcava seu primeiro gol como profissional na despedida de Diego Lugano, com o Morumbi lotado, e nesta quinta-feira, contra o Goiás, o faro de gol novamente mostrou sua força.

“Hoje é um dia especial pra mim, antes do jogo o São Paulo tinha postado o vídeo [do meu primeiro gol], contra o Bahia, despedida de Lugano. Fico feliz por marcar nesse dia, comemoração de uma data especial. Mais feliz ainda com a vitória da equipe [sobre o Goiás]”, completou.

Voltando a balançar as redes após quatro jogos na seca, Brenner agora volta o foco para o próximo compromisso do São Paulo no Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Sport, no estádio do Morumbi. Mais uma final para o Tricolor, que se envolveu de vez na disputa pelo título da competição.