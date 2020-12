Para o desespero de Alma (Marieta Severo) em Laços de Família, Edu (Reynaldo Gianecchini) e Estela (Júlia Almeida) voltarão a investigar como está a herança que receberam dos pais. Ela será pega de surpresa ao ver o advogado que cuida das finanças da família em sua casa e se sentirá apunhalada ao saber que os sobrinhos o chamaram para avaliar o patrimônio.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, os irmãos já foram ao escritório de advocacia e descobriram que Alma tem muito menos dinheiro e usa a herança deles para fazer operações comerciais, de compra e venda de imóveis. A tia já ficou enfurecida quando soube disso e fez o maior drama em sua mansão.

Desta vez, Edu e Estela chamarão o advogado para conversar sobre a herança sem que ela saiba, e Alma fará um escândalo quando perceber o que está acontecendo. “Vocês me prepararam uma armadilha? Isso não se faz”, afirmará. Os irmãos explicarão que estavam tentando marcar uma reunião no escritório havia dias, mas a tia sempre os enrolava.

“Apunhalada pelas costas. Se você tem filhos, sobrinhos, netos, espere, porque mais cedo ou mais tarde eles vão aprontar alguma coisa”, lamentará Alma. O médico mandará que ela pare de fazer seu teatro.

“Ninguém aqui vai te espancar, te crucificar. Nem estamos sendo ingratos com você. O relatório que pedimos está pronto há mais de três semanas, e você sabe muito bem que ele estava sendo preparado. A única surpresa é o doutor Silveira ter vindo até aqui, uma vez que você não demonstrou interesse de ir até lá”, discursará o personagem de Reynaldo Gianecchini.

A megera dirá que não sabia que essa questão era tão urgente para os sobrinhos e os chamará de “dupla de ingratos, falsos”. Edu e Estela vão ignorar os xingamentos, e a família se reunirá com o advogado para ouvir o relatório.

