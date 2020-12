Arcanjo Renegado e Good Doctor lideram ranking de séries mais vistas no Globoplay · .

O Globoplay revelou quais foram as séries mais vistas em seu catálogo em 2020. A policial Arcanjo Renegado lidera o ranking no segmento de produções nacionais. Já o fenômeno The Good Doctor – O Bom Doutor se destaca entre as histórias internacionais.

Um dos sucessos da plataforma do Grupo Globo, a trama protagonizada por Marcello Melo Jr. já tem uma segunda temporada confirmada. A nova leva de episódios contará com a cantora Ludmilla e o ex-BBB Rodrigo França no elenco.

Já a série médica alcançou ótimos índices de audiência na Globo e virou uma das apostas da emissora contra as concorrentes na TV aberta. A história estrelada por Freddie Highmore repetiu o sucesso no streaming.

Apesar de não divulgar qual a ordem do ranking, o Globoplay elencou quais foram as outras queridinhas dos assinantes durante o ano: Desalma, As Five, Sob Pressão – Plantão Covid, FBI, Grey’s Anatomy, The Originals (2013-2018), Chicago PD, The Big Bang Theory (2007-2019), Doctor Who, Killing Eve e The Head.

A plataforma ainda organizou um espaço com o Top 50 das séries mais vistas. Entre as produções exclusivas do streaming da Globo estão Modern Family (2009-2020), Filho Pródigo, Zoey e a sua Fantástica Playlist, Jovem Sheldon, A Voz Mais Forte – O Escândalo de Roger Ailes, UnReal (2015-2018) e Hospital New Amsterdam.

Já na categoria de originais entraram Marielle – O Documentário (2020), Todas as Mulheres do Mundo, A Divisão, Em Nome de Deus (2020) e Sandy & Junior – A História (2020).

Também aparecem na seleção Bates Motel (2013-2017), Chicago Med, S.W.A.T., Legacies, O Mentalista (2008-2015), Supernatural (2005-2020), Scandal (2012-2018), The Handmaid’s Tale, Mom, Barrados no Baile – Nova Geração (2008-2013), Chuck (2007-2012), One Tree Hill – Lances da Vida (2003-2012), Impuros e Prison Break (2005-2017).