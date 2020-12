Arrancada do Corinthians com Mancini no Brasileirão tem ‘padrão Carille’ e defesa intacta em 60% dos jogos

O Corinthians venceu por 1 a 0 o São Paulo no Majestoso do último domingo (13), e ficou um pouco mais distante da zona de rebaixamento do Brasileirão, lugar que ocupava após a derrota para o Ceará, na 15ª rodada, quando a diretoria anunciou a troca de Dyego Coelho por Vagner Mancini.

Com o triunfo diante do rival na Neo Química Arena, o Alvinegro passou a figurar na parte de cima da tabela de classificação. Essa subida aconteceu, principalmente, com uma mudança importante conseguida pelo treinador desde sua chegada: a retomada da solidez defensiva, marca da equipe desde as passagens de Mano Menezes e Tite, mas que ganhou ainda mais força sob o comando de Fábio Carille.

Comandado por Tiago Nunes ou Dyego Coelho, o Corinthians sofreu 20 gols nas 15 primeiras rodadas do Brasileirão. Desde que Mancini assumiu o comando do time, já foram dez jogos disputados pela competição nacional, com nove tentos recebidos. Destes, cinco apenas na goleada por 5 a 1 para o Flamengo, dentro de casa, logo no segundo compromisso do treinador à frente do Timão.

Das dez partidas do Corinthians no Campeonato Brasileiro sob o comando de Vagner Mancini, em seis oportunidades a equipe saiu de campo sem sua defesa ser vazada: contra Athletico-PR, Coritiba e Fortaleza fora de casa, e frente Internacional, Grêmio e São Paulo na Neo Química Arena. Esse histórico resultou em quatro vitórias de dois empates.

Além do Flamengo, apenas três times conseguiram marcar contra o Corinthians após a mudança na comissão técnica: Atlético-MG, Atlético-GO e Vasco.

“A partir do momento em que você vê uma equipe organizada, que não toma gols, que foi melhor que o adversário… o jogo do Corinthians tem que ser esse, o patamar tem que ser outro e lógico estamos em busca disso. Obvio que essa vitória nos dá a possibilidade de sonhar um pouquinho mais no campeonato. Ainda estamos distantes do grupo que está um pouco à frente, mas jogo a jogo a gente vai buscar se afastar daquilo que nos incomoda para buscar outros objetivos”, comentou o treinador em entrevista coletiva após o clássico.

Vagner Mancini comanda treino do Corinthians em Minas Gerais Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

“Hoje, após 60 dias no clube, vejo uma equipe jogando com personalidade contra o líder, com imposição, atitude, que não teve medo de marcar adiantado”.

O triunfo diante do São Paulo, inclusive, marcou a quarta partida da equipe sem que tenha sido vazada, e deixou o Corinthians de Vagner Mancini bem perto de repetir um feito que representou a arrancada do time de Tiago Nunes no Paulistão.

Após a retomada do calendário do futebol em São Paulo por conta da parada pela pandemia da COVID-19, o Alvinegro embalou uma sequência de cinco jogos sem um gol sofrido sequer (vitórias sobre Palmeiras, Oeste, Red Bull Bragantino e Mirassol, e empate novamente diante do Verdão), que ajudou o Timão a chegar à decisão do Campeonato Paulista.

Na finalíssima, dentro do Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians empataram em 1 a 1, e os donos da casa levaram a melhor nos pênaltis.

A equipe do Parque São Jorge ainda tem mais dois compromissos em 2020, ambos pelo Campeonato Brasileiro: no próximo dia 21 recebe o Goiás dentro da Neo Química Arena, e no dia 27 visita o Botafogo no Rio de Janeiro.