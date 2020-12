Arrascaeta admite que recebeu propostas para sair do Flamengo

O Flamengo sofreu na parte financeira nesta temporada. No entanto, os rubro-negros conseguiram manter seus principais jogadores em 2020.

A diretoria rubro-negra não foi seduzida pelas propostas que chegaram ao clube. O único que deixou o Flamengo por opção foi o lateral direito Rafinha, que foi para o Olympiacos-GRE.

Quem segue no Rio de Janeiro é o meia Arrascaeta. O jogador admitiu que recebeu proposta, mas destacou que não pensa em deixar o clube no momento.

“A gente sempre pensa em ter a oportunidade de estar em um time na Europa, capaz que se me perguntassem antes, ia para qualquer lugar, mas hoje em dia eu disfruto muito de estar um time enorme como o Flamengo e numa cidade maravilhosa como o Rio de Janeiro, onde estou perto da minha família. Espero que tudo aconteça naturalmente, chegaram algumas propostas e o melhor por agora é seguir no Flamengo”, disse à “Rádio Del Sol”, do Uruguai.

Arrascaeta chegou no início de 2019 e se tornou um dos principais jogadores do Flamengo após a vinda do técnico Jorge Jesus. O uruguaio tem contrato com os rubro-negros até 2023.