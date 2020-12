Arrascaeta comemora por ir à final do Puskas contra Son e Suárez e faz brincadeira: ‘Vote no uruguaio certo’

Nesta sexta-feira, a Fifa divulgou os nomes dos três finalistas ao Prêmio Puskas de gol mais bonito de 2019/20: Arrascaeta, do Flamengo; Son Heung-Min, do Tottenham; e Luis Suárez, do Atlético de Madrid.

Por meio de seu Twitter, o atleta rubro-negro comemorou o fato de ter chegado no top 3, após figurar primeiramente na pré-lista de 10 indicados à honraria.

Arrasca também aproveitou para brincar com o fato de estar concorrendo com Suárez, que é seu compatriota e colega de seleção, e pediu aos “eleitores”, principalmente os flamenguistas, que “votem no uruguaio certo”.

“Pessoal, obrigado por me fazer finalista do Puskas. Agora falta pouco, e conto com a ajuda de todos! Vote no uruguaio certo!”, escreveu, na rede social.

O camisa 14 do Fla está na final do gol mais bonito com a pintura de bicicleta feita contra o Ceará, no dia 25 de agosto do ano passado, em jogo válido pelo Brasileirão.

Arrascaeta durante sessão de fotos oficial do Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Além de Arrascaeta, Luis Suárez, atualmente no Atlético de Madrid, concorre com o golaço anotado de calcanhar na partida contra o Mallorca, no Camp Nou, no dia 7 de dezembro de 2019 – à época, o Pistolero ainda atuava pelo Barcelona.

Para finalizar, Son, do Tottenham, está na briga com um arrancada fantástica, que o fez passar por toda a defesa adversária e anotar um belo gol anotado diante do Burnley, justamente no mesmo dia em que Suárez também marcou e garantiu a vaga no prêmio.

Os três candidatos mais votados agora aguardam a segunda parte da eleição, no dia 17 de dezembro, em cerimônia virtual na Suíça.

Nesta fase, metade será decidida em voto popular, enquanto a outra parte virá de um painel de experts da Fifa com ex-jogadores, treinadores e outros.

RELEMBRE OS GOLS DE SON E SUÁREZ