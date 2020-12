Arrascaeta faz campanha para ganhar prêmio de gol mais bonito da temporada

Nesta sexta-feira, a Fifa divulgou os finalistas de todas as categorias de melhores do ano. O meia Arrascaeta está entre os três gols que seguem na disputa pelo Prêmio Puskas, de mais bonito da temporada.

Arrascaeta vai duelar com seu compatriota Luís Suárez, atualmente no Atlético de Madrid, e o coreano Heung-min Son, do Tottenham. Pelas redes sociais, o uruguaio agradeceu a indicação e brincou ao manter a campanha para ser escolhido.

“Pessoal, obrigado por me fazer finalista do Puskas. Agora falta pouco e conto com a ajuda de todos! #VoteNoUruguaioCerto” escreveu.

Pessoal, obrigado por me fazer finalista do #Puskas Agora falta pouco e conto com a ajuda de todos! #VoteNoUruguaioCerto🇺🇾😂 https://t.co/spXeb7uFRA — GiorgiandeArrascaeta (@GiorgiandeA) December 11, 2020

O meia do Flamengo concorre ao Puskas pelo gol feito de bicicleta contra o Ceará, no Castelão, no Brasileiro de 2019. Esta é a segunda vez que Arrascaeta concorre ao prêmio. Em 2018, quando atuava pelo Cruzeiro, o uruguaio não conquistou o troféu.

Caso vença, o Prêmio Puskas virá pela terceira vez ao futebol brasileiro. Antes, Neymar e Wendell Lira levaram a vitória.