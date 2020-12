Arrascaeta, Son e Suárez são os finalistas em disputa do gol mais bonito

A Fifa decidiu que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski são os finalistas do prêmio de melhor do mundo, que será conhecido no dia 17 de dezembro. No Prêmio Puskás, um representante que atua no futebol brasileiro está na briga: Arrascaeta.

O camisa 14 do Flamengo está na final do gol mais bonito com a pintura de bicicleta feita contra o Ceará, no dia 25 de agosto do ano passado, em jogo válido pelo Brasileirão.

Além do uruguaio, Luis Suárez, atualmente no Atlético de Madrid, concorre com o golaço anotado de calcanhar na partida contra o Mallorca, no Camp Nou, no dia 7 de dezembro de 2019

Para finalizar, Son, do Tottenham, está na briga com um arrancada fantástica, que o fez passar por toda a defesa adversária e anotar um belo gol anotado diante do Burnley, justamente no mesmo dia em que Suárez também marcou e garantiu a vaga no prêmio.

Os três candidatos mais votados agora aguardam a segunda parte da eleição, no dia 17 de dezembro, em cerimônia virtual na Suíça. Nessa fase, metade será decidida em voto popular, enquanto a outra parte vrá de um painel de experts da Fifa com ex-jogadores, treinadores e outros.

Hansi Flick (Bayern), Jürgen Klopp (Liverpool) e Marcelo Bielsa (Leeds) são os treinadores que concorrem ao prêmio de melhor técnico do mundo. No feminino, Emma Hayes (Chelsea), Jean-Luc Vasseur (Lyon) e Sarina Wiegman (Holanda) também disputam.

O período levado em conta para avaliação de jogadores e jogadoras foi do dia 8 de julho de 2019 a 7 de outubro de 2020. A votação foi encerrada no dia 9 de dezembro.