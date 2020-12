Arsenal conversa com Ozil sobre renovação contratual

Passando por dificuldades financeiras, o Arsenal ainda tenta convencer Mesut Ozil a renovar o contrato, porém se adequando à realidade do clube. Quem está fazendo as negociações é o brasileiro Edu, atual diretor técnico dos Gunners.

Segundo o cartola, a postura do clube londrino é de não criar atrito com o atleta. “Conversei com Ozil e com o seu agente sobre algumas possibilidades. Não queremos um confronto. Estamos a tentar um acordo que ajude ambas as partes. É bastante claro a forma como nós vemos o seu futuro no clube”, disse Edu para a imprensa inglesa.

Ozil ganha 387 mil euros (cerca de R$ 2,3 milhões) por semana e é o maior salário do elenco. Por conta desta discussão contratual, o jogador nem sequer foi inscrito nas competições que o Arsenal disputa e, mesmo ganhando tanto dinheiro, não entra em campo desde o dia 7 de março.