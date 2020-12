Arsenal goleia o Rapid Viena e mantém 100% de aproveitamento na competição

Já classificado, Arsenal goleou o Rapid Viena por 4 a 1 nesta quinta-feira (3), pela 5ª rodada e garantiu a primeira posição do grupo B da Europa League. Lacazette, Pablo Marí, Nketiah e Rowe fizeram os gols ingleses.

Com a classificação já assegurada e buscando o primeiro lugar da chave, os Gunners foram a campo com algumas mudanças feitas pelo técnico Mikel Arteta.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O primeiro tempo foi todo da equipe inglesa. Aos 10 minutos, o Arsenal já estava na frente do placar. Lacazette, de fora da área, arriscou chute, a bola fez curva e enganou o goleiro do Rapid Viena.

Aos 18 minutos, o segundo. E veio com Pablo Marí, ex-zagueiro do Flamengo. Nelson cobrou escanteio e o espanhol cabeceou cruzado.

Aos 27, Lacazette recebeu cruzamento pela direita e bateu na trave.

O terceiro veio no final da primeira etapa. Aos 44 minutos, Nketiah, após bela trama do Arsenal, recebeu, finalizou em cima do goleiro Strebinger e pegou o rebote. De cabeça, colocou para o fundo das redes.

Segundo tempo

O Rapid Viena voltou mais ligado na etapa final e logo descontou. Aos dois minutos, após Kolasinac salvar duas vezes em cima da linha, o japonês Kitagawa pegou de primeira e fez o primeiro dos austríacos.

Aos 10 minutos, quase o quarto do Arsenal. Lacazette, que já havia marcado um golaço e colocado uma bola na trave, recebeu de Pépé, fintou o zagueiro e bateu para a defesa do goleiro do Rapid.

A pressão do Arsenal continuou. Chances claras perdidas por Maitland-Niles e Pépé, até voltar a marcar com Rowe. O atleta, que entrou na segunda etapa na vaga de Lacazette, demorou três minutos em campo para deixar sua marca. O jogador recebeu de Maitland-Niles e empurrou para o gol vazio.

Com a vitória, o Arsenal chegou à quinta vitória na competição. Os Gunners, que já haviam garantido a classificação, conseguiram assegurar a primeira colocação do grupo. Já o Rapid Viena irá disputar a outra vaga da chave na última rodada contra o Molde.

Arsenal 4 x 1 Rapid Viena

GOLS: Arsenal: Lacazette, Pablo Marí, Nketiah e Rowe; Rapid Vienna: Kitagawa

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

ARSENAL: Runarsson; Cédric, Mustafi (Chambers), Pablo Marí e Kolasinac; Maitland-Niles, Elneny (Ceballos), Nelson (Willian), Lacazette (Rowe) e Pépé; Nketiah (Balogun). Técnico: Mikel Arteta

RAPID VIENNA: Strebinger; Sonnleitner, Hofmann (Barac) e Greiml; Arase, Demir, Schuster, Ritzmaier (Knasmullner) e Ullmann (Schick); Kitagawa (Kara) e Alar (Sulzbacher). Técnico: Dietmar Didi Kuhbauer

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

5ª vitória em 5 jogos do Arsenal na Europa League

Lacazette encerrou um jejum de 8 jogos sem marcar pelo Arsenal

É o 4º jogo seguido do Arsenal na Europa League vencendo por 3 gols de diferença

Arsenal marcou 16 gols e sofreu 3 em 5 jogos da Europa League

Classificação

GRUPO B

1. Arsenal: 15 pontos

2. Molde: 9 pontos

3. Rapid Viena: 6 pontos

4. Dundalk: 0 ponto

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias por suas ligas.

Domingo, 06/12, 13h30*, Tottenham x Arsenal

Domingo, 06/12, 10h30*, TSV Hartberg x Rapid Vienna

*horário de Brasília