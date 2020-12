Arsenal vence clássico, tropeço do Liverpool e golaço do City à la Guardiola; a rodada do Boxing Day da Premier League

A famosa rodada do Boxing Day (26 de dezembro) da Premier League – que teve também jogos no dia 27 – trouxe um enorme presente natalino ao torcedor do Arsenal. Além disso, o Liverpool sofreu um tropeço inacreditável e o Manchester City se aproveitou para diminuir a diferença para o líder e atual campeão. Confira o resumo da 15ª jornada.

Vindo de sete partidas sem vencer (cinco derrotas e dois empates) na competição e próximo da zona de rebaixamento, o Arsenal deu uma ótima resposta no dia em que Mikel Arteta completou um ano de sua estreia no cargo. Os Gunners superaram o Chelsea por 3 a 1 no Emirates Stadium, sendo que chegaram a abrir 3 a 0 no placar e só viram o rival descontar nos minutos finais. Destaque para a cobrança de falta impecável de Granit Xhaka e o golaço de Bukayo Saka. Aliás, foi de propósito ou sem querer? Veja e tire suas próprias conclusões.

Além do Arsenal, o Manchester City foi o outro time do ‘Big 6’ a conseguir uma vitória nesta rodada. O time de Pep Guardiola recebeu o Newcastle United no Etihad Stadium e triunfou por 2 a 0, com uma ode ao guardiolismo no primeiro gol, em que houve quase dois minutos de passes, 27 toques e uma linda bola de Raheem Sterling para Ilkay Gundogan marcar.

O City, que tem um jogo a menos, está na modesta sexta colocação, mas chegou a 26 pontos, seis a menos do que o Liverpool.

Isso porque o líder tropeçou diante do vice-lanterna West Bromwich ao empatar por 1 a 1 em casa. Depois de Sadio Mané ter aberto o placar em Anfield no começo do confronto, os visitantes buscaram a igualdade com Semi Ajayi no fim.

O time da casa teve enorme vantagem nas finalizações (17 a 5) e posse de bola (77,5%), mas ficou apenas com um ponto e amargou o primeiro tropeço em seu estádio nesta Premier Leaague, após ter vencido os sete primeiros confrontos.

Enquanto um lado de Liverpool lamentou um vacilo, o outro comemorou o quarto triunfo consecutivo. O Everton visitou o último colocado Sheffield United e ganhou por 1 a 0 com um gol de Gylfi Sigurdsson já na reta final da partida.

Agora, os Toffees são os vice-líderes com 29 pontos, ultrapassando Leicester City e Manchester United, que empataram por 2 a 2 no King Power Stadium. Bruno Fernandes deu assistência e também marcou o dele para colocar os Red Devils duas vezes em vantagem, mas os Foxes buscaram a igualdade.

Já o Tottenham caiu para a quinta posição ao empatar com Wolverhampton por 1 a 1, fora de casa. Os Spurs abriram o placar com Tanguy Ndombèlé com um minuto de jogo, mas viram Romain Saiss marcar aos 41 minutos do segundo tempo. O time de José Mourinho, que chegou a liderar a Premier League, soma quatro partidas sem vencer (dois empates e duas vitórias).

Outros jogos

Aston Villa 3 x 0 Crystal Palace

Fulham 0 x 0 Southampton

Leeds United 1 x 0 Burnley

West Ham 2 x 2 Brighton

play 1:48 Time de Londres ficou no 2 a 2 jogando em casa