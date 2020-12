Arsenal vence Dundalk na Irlanda e confirma 100% de aproveitamento e melhor campanha da fase de grupos

Nesta quinta-feira (10), o Arsenal fechou com chave de ouro a sua participação na fase de grupos da Europa League. Na Irlanda, em compromisso válido pela 6ª rodada contra o Dundalk, os ingleses venceram por 4 a 2 e, além de avançarem ao mata-mata com 100% de aproveitamento no grupo B, tiveram a melhor campanha geral.

Os Gunners não demoraram a abrir o placar. Logo aos 12 minutos, Nketiah aproveitou bobeada da defesa adversária, roubou a bola, entrou na área e balançou as redes para os ingleses.

6 minutos mais tarde, os visitantes voltaram a marcar e em grande estilo. Elneny acertou um forte chute de fora da área e ampliou.

O Dundalk descontou no fim do 1º tempo. Aos 22 minutos, após boa jogada, Jordan Flores bateu forte na entrada da área e também balançou as redes.

Na etapa final, ainda teve tempo para mais dois gols do Arsenal. O primeiro, aos 22 minutos, após boa jogada, Balogun tocou para Willock, já dentro da área, e o meio-campista estufou as redes.

Já aos 35 minutos, Balogun também deixou o seu, após bela jogada construída desde o meio-campo pelos Gunners.

5 minutos mais tarde, os donos da casa descontaram mais uma vez, com gol de Sean Hoare, aos 40.

Com o resultado, os ingleses foram a 18 pontos e terminaram a fase de grupos da Liga Europa com 100% de aproveitamento. Eles também fizeram a melhor campanha geral.

O Dundalk, por sua vez, já estava eliminado, terminou a fase de grupos na lanterna do grupo B e sem sequer um ponto somado.

No Grupo B, quem avançou ao lado dos Gunners foi o Molde, da Noruega.

Elneny comemora belo gol contra o Dundalk na Europa League 2020/21 Getty Images

Dundalk 2 x 4 Arsenal

GOLS: Nketiah, Elneny, Willock e Balogun (ARS) e Jordan Flores e Séan Hoare (DUN)

DUNDALK: Rogers; Hoare, Boyle e Cleary; Gannon, Shields, Flores, Leahy e McEleney; McMillan e Duffy. Técnico: D. Keegan

ARSENAL: Rúnarsson; Chambers, Mustafi e Pablo Marí; Cédric Soares, Willock, Elneny e Maitland-Niles; Pépé, Rowe e Nketiah; Técnico: Mikel Arteta

Próximos jogos

O Arsenal volta a campo no fim de semana pela Premier League, já o Dundalk, não ainda não tem seus próximos compromissos agendados:

Domingo, 13/12, 16h15*, Arsenal x Burnley

*horário de Brasília