Arsenal x Chelsea: saiba onde ver o clássico de Londres e prováveis times

Tem clássico na Terra da Rainha em pleno ‘Boxing Day’. Neste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal recebe o Chelsea para o London Derby que coloca frente a frente equipes em momentos distintos. A bola rola às 14h30 (de Brasília), no Emirates Stadium.

+ Veja a tabela da Premier League

A quatro pontos da zona de rebaixamento e com quatro derrotas nos últimos cinco jogos, o Arsenal quer espantar a má fase. Pressionado no cargo e correndo risco de demissão, o técnico Mikel Arteta elogiou o atacante brasileiro Gabriel Martinelli, que jogou no meio de semana, mas foi substituído com dores.

– Ele tem uma energia única e uma maneira de transmitir sua paixão pelo jogo. Ele joga de forma diferente de qualquer outro jogador. É difícil compará-lo, mas o que tenho a dizer é que é ótimo tê-lo de volta – disse Arteta.

Já do lado azul de Londres, Lampard quer entrar no G-4 do Campeonato Inglês. Após voltar a vencer depois de duas derrotas consecutivas, o Chelsea tentará a revanche da final da Copa da Inglaterra, quando os Gunners ficaram com o título em agosto.

– Não quero falar sobre o que é a luta deles. Eles são uma boa equipe com um bom treinador. Recentemente, eles tiveram resultados difíceis. Para todas as equipes da Premier League, esta temporada foi mais difícil do que o normal. Não estou exatamente preocupado onde eles estão. Minha preocupação é a equipe e é uma equipe de alta qualidade – disse Lampard.

FICHA TÉCNICA

Arsenal x Chelsea – Premier League – 15ª rodada

Data e horário: 26/12/2020, às 14h30 (de Brasília)

​Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

Árbitro: Michael Oliver

Assistentes: Stuart Burt e Simon Bennett

Onde ver: ESPN Brasil e tempo real do LANCE!



PROVÁVEIS TIMES

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

Leno; Holding, Gabriel Magalhães e Tierney; Maitland-Niles, Elneny, Xhaka e Saka; Willian, Lacazette, Pépé.

Desfalques: Thomas Partey (lesionado); Aubameyang (dúvida).

CHELSEA (Técnico: Frank Lampard)

Mendy; Azpilicueta, Zouma, Thiago Silva e Emerson Palmieri; Mason Mount, Jorginho e Kanté; Timo Werner, Abraham e Pulisic.

Desfalques: Hakim Ziyech (lesionado); Reece James e Ben Chilwell (dúvidas).