Art Nouveau: Características que podem cair no Enem

Art Nouveau consistiu em um movimento na história do design. Na arquitetura, a saber, era mais um detalhe do que um estilo. No design gráfico, o movimento ajudou a inaugurar um novo modernismo.

No final do século 19, muitos artistas, designers gráficos, assim como arquitetos europeus se rebelaram contra as abordagens clássicas e formais do design.

A raiva contra a era industrial das máquinas foi liderada por escritores como John Ruskin (1819–1900). Entre 1890 e 1914, quando novos métodos de construção floresceram, os designers tentaram humanizar as estruturas em forma de caixa, anormalmente altas, usando motivos decorativos que sugeriam o mundo natural; eles acreditavam que a maior beleza poderia ser encontrada na natureza.

Jon Milnes Baker, membro do American Institue of Architects, define Art Nouveau assim: “Um estilo de decoração e detalhes arquitetônicos populares na década de 1890, com motivos florais sinuosos.”

Art Nouveau: onde e quem

Art Nouveau (francês para “Novo Estilo”) foi popularizada pela famosa Maison de l’Art Nouveau, uma galeria de arte de Paris operada por Siegfried Bing.

Entretanto, o movimento não se restringiu à França – a arte e a arquitetura Nouveau floresceram em muitas das principais cidades europeias entre 1890 e 1914.

Por exemplo, em 1904, a cidade de Alesund, na Noruega, sofreu um incêndio generalizado, resultando em mais de 800 casas destruídas. Após sua reconstrução ficou caracterizada como a “cidade Art Nouveau”.

Características Art Nouveau

O perfil da Art Nouveau se caracteriza por algumas particularidades. Por exemplo:

Formas assimétricas

Uso extensivo de arcos e formas curvas

Vidro curvo

Enfeites curvos, semelhantes a plantas

Mosaicos

Vitral

Motivos japoneses

Exemplos mundiais

A arquitetura influenciada pela Art Nouveau existe em todo o mundo, mas é especialmente proeminente nos edifícios de Viena arquitetados por Otto Wagner.

Estes incluem Majolika Haus (1898–1899), Estação Ferroviária Karlsplatz Stadtbahn (1898–1900), Banco Postal Austríaco (1903–1912), Igreja de São Leopoldo (1904–1907), assim como a casa do arquitecto, Wagner Villa II (1912). Além do trabalho de Wagner, The Secession Building, de Joseph Maria Olbrich (1897-1898), foi o símbolo e a sala de exposições do movimento em Viena, Áustria.

Em Budapeste, Hungria, o Museu de Artes Aplicadas, a Lindenbaum House e o Postal Savings Bank são bons exemplos de estilos Art Nouveau. Na República Tcheca, é a Câmara Municipal de Praga.

Já em Barcelona, a saber, alguns consideram a obra de Anton Gaudi parte do movimento Art Nouveau, particularmente Parque Güell, Casa Josep Batlló (1904–1906) e Casa Milà (1906-1910), também conhecida como la Pedrera.

Exemplos brasileiros

Também há exemplos brasileiros de obras inspiradas na “Art Nouveau”, estilo que aterrissou por aqui ainda no século XIX. A saber, tinha muita influência da “Belle Epóque” e ganhou destaque principalmente nas capitais de São Paulo e Rio de Janeiro.

Pode-se citar em São Paulo o Castelinho da Brigadeiro, o Colégio Santa Inês, assim como a Vila Penteado. Quando fala-se em Art Nouveau no Rio de Janeiro, há a Confeitaria Colombo, a Casa Vilino Silveira, assim como o Relógio da Glória.

O artista sueco Carlos Eckmann (1866-1940) projetou em 1902 a famosa “Vila Penteado”. Trata-se de uma mansão criada especialmente para a família Penteado à época. Atualmente pertence à Universidade de São Paulo (USP).

Outro artista referência nesse estilo no Brasil foi Eliseu Vinconte (1866-1944), pintor e design ítalo brasileiro.