Artbook de Crash Bandicoot 4 pode ter revelado novo Spyro

O livro de arte de Crash Bandicoot 4: It’s About Time pode estar sugerindo que um novo game da franquia Spyro deve estar a caminho. A especulação foi publicada no Twitter da fan page SpyroUniverse.

É possível encontrar nas páginas do livro uma imagem do dragãozinho roxo, com o que parece ser “Spyro 4” abaixo dele. O número é muito semelhante ao recente Crash Bandicoot 4: It’s About Time, então é bem plausível que a imagem possa indicar um novo game da franquia Spyro. Confira:

Zoomed in pictures for reference. Right picture provided by: @tabreezsiddique. pic.twitter.com/4sXt7XJyWb — Spyro Universe ?? (@SpyroUniverse) December 7, 2020

A Activision encontrou um caminho digno para revitalizar games com os mascotes coloridos da casa, como Crash Bandicoot e Spyro the Dragon. Com tanto sucesso nas empreitadas, não seria surpresa que Spyro também recebesse uma sequência.

Depois de vários (e excelentes) remakes dos clássicos de PlayStation, o marsupial laranja ganhou uma continuação em Crash Bandicoot 4, com grande sucesso entre os jogadores e a crítica, graças a sua boa mistura de nostalgia e modernidade.

Spyro Reignited Trilogy (Fonte: Activision / Reprodução)

Spyro Reignited Trilogy foi lançado em novembro de 2018 para PS4, Xbox One, PC e Switch. A coletânea acompanha Spyro The Dragon, Spyre 2: Ripto’s Rage e Spyro: Year of the Dragon.

Será que não é a vez de Spyro ter seu momento com um game fresquinho da franquia para a nova geração de consoles? Comente conosco na sessão de comentários abaixo!