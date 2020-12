Arteta completa um (turbulento) ano no Arsenal

Mikel Arteta completou um ano de sua contratação como técnico do Arsenal, neste domingo, um dia após seu time ter perdido para o Everton por 2 a 1. Já são sete jogos sem vitória na Premier League, competição em que aparece na 15ª posição com 14 pontos, 17 a menos do que o líder Liverpool e quatro acima da zona de rebaixamento.

O espanhol vive o momento mais negativo de seu curto período no cargo, que também já teve um período excelente há poucos meses. Os Gunners até encerraram a Premier League em oitavo lugar com 56 pontos, seu pior desempenho desde a 12ª colocação e 51 unidades em 1994-95, mas a equipe via seu futebol evoluir aos poucos e ainda conseguiu a conquista da Copa da Inglaterra, superando Manchester City e Chelsea na semifinal e final, respectivamente.

O início da nova temporada sugeriu que o caminho de ascensão seguiria, depois que o time londrino ganhou do Liverpool nos pênaltis na Supercopa Inglaterra e abriu a Premier League com duas vitórias.

Em meio a isso, o elenco qualificou-se com uma boa movimentação no mercado. Pablo Marí e David Luiz permaneceram para uma zaga que ainda ganhou um reforço desejado por diferentes clubes: Gabriel Magalhães. Além disso, Willian chegou sem custos do rival Chelsea, pelo qual encerrou 2019-20 em altíssimo nível, e Thomas Partey foi contratado em uma transferência de 50 milhões de euros.



Outra grande notícia veio no meio de setembro, com a renovação de contrato Pierre-Emerick Aubameyang – o vínculo que ia até o meio de 2021 foi estendido por mais dois anos.

Porém, as coisas não saíram como o esperado. O Arsenal até passou em um grupo acessível da Europa League com 100% de aproveitamento e já despachou Liverpool e Leicester City na Copa da Liga Inglesa, mas no Campeonato Inglês o time faz vive seu pior início em 14 rodadas desde que obteve a mesma marca em 1975-76 – a última vez em que teve menos foram os sete pontos de 1974-75.

Um dos grandes motivos para a queda é a ineficiência ofensiva, sendo que os comandados de Mikel Arteta fizeram apenas 12 gols e registram o quarto pior ataque da competição no momento. Desde após a Data Fifa de outubro, o Arsenal fez apenas quatro gols no campeonato em dez jogos e é o pior neste quesito no intervalo.

Mikel Arteta durante jogo entre Arsenal e West Ham, pela Premier League Getty Images

Aubameyang, que marcou 22 vezes em cada uma das últimas edições da Premier League, só balançou as redes em três oportunidades no campeonato, sendo uma delas de pênalti.

Dessa forma, o que parecia promissor vai tomando ares de melancolia, como a situação de Mesut Ozil, que não atua desde 7 de março e foi deixado de fora da lista para a disputa da Premier League e da Europa League pelo técnico Mikel Arteta. O meia de 32 anos irá entrar em janeiro nos seis meses finais de seu contrato de 350 mil libras por semana e estará livre para negociar diretamente com outros clubes.

Enquanto o futuro de Ozil não é definido, o Arsenal de Arteta espera tornar o seu próprio futuro em algo mais promissor. Mais parecido com o passado do que com o presente. A próxima oportunidade para mudar este cenário será nesta terça-feira, quando recebe o Manchester City no Emirates Stadium, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. A bola rola às 17h (de Brasília), e a partida terá transmissão do Fox Sports.