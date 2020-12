Arthur garante que não foi ‘forçado’ a aceitar Juventus e admite erro por se recusar a jogar no Barcelona

Em entrevista ao globoesporte.com, o volante Arthur, da Juventus, garantiu que não foi “forçado” a aceitar uma transferência para o clube italiano.

Nos momentos finais de sua passagem pelo Barcelona, foi amplamente divulgado que o brasileiro desejava seguir no Camp Nou e triunfar na Catalunha.

No entanto, ele acabou negociado em definitivo com o clube de Turim, com o também meio-campista Miralem Pjanic indo para o Barça.

Arthur, todavia, assegura que não foi pressionado pela diretoria culé a aceitar a ida para a Juve.

“Passaram muitas coisas. Não digo que tenha razão, ou eles tenham razão. Foram coisas que aconteceram. Eu decidi juntamente com minha família o que era melhor para mim. Eu fiz minha escolha, a escolha foi minha. Ninguém me obrigou a nada. Estou muito feliz com a escolha que fiz, minha família também está muito feliz”, salientou.

“E tenho que agradecer ao Barcelona, porque eles me abriram as portas para a Europa. Tenho muito carinho pelo clube também”, completou.

O jogador da seleção brasileira, porém, admitiu que errou ao se recusar a entrar em campo durante a reta final de sua passagem pelo time espanhol.

Arthur durante jogo entre Barcelona e Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol Getty Images

Depois que teve sua negociação para a Juventus confirmada, o brasileiro não jogou mais pelo Barça, e chegou até a estourar o prazo para se reapresentar ao clube depois da retomada da temporada.

Questionado sobre como viu as duras críticas que recebeu da mídia catalã durante este período, o meio-campista reconheceu que, se pudesse voltar no tempo, teria outra postura.

“Eu aceito as críticas, desde que forem construtivas, verdadeiras. Eu aceito, assumo o erro. Na minha opinião, eu errei. Eu poderia ter feito as coisas diferente. Mas foi o momento que eu estava, a cabeça que eu tinha”, argumentou.

“Se pudesse mudar algumas coisas, acho que mudaria, sim. Não tenho vergonha nenhuma de falar que acho que posso ter errado nesse sentido. Mas é muito difícil julgar, porque ninguém sabe o que eu estava vivendo, o que minha família estava vivendo. Foi muito mais além do campo. Tinha muita coisa em volta. Mas são coisas que passam na vida e você tem que aprender”, complementou.

Ele também negou que tenha tido qualquer tipo de atrito com o técnico Quique Setién.

“Não, sempre tive boa relação. Não tenho nada contra ele ou a comissão. Não sei por que falaram isso, mas não tenho nada contra ele. Ele, tenho certeza, não tem nada contra mim. A gente se falava bastante e sempre fomos sinceros um com o outro”, afirmou.

Por ter ficado de fora da reta final da temporada, aliás, Arthur acompanhou à distância o Barcelona ser humilhado por 8 a 2 pelo Bayern de Munique na Liga dos Campeões.

Mesmo não estando em campo ou no banco, o brasileiro admite que foi duro ver o massacre imposto pelos alemães.

“É duro. Porque por mais que eu já estivesse sido vendido, por mais que eu não estivesse dentro de campo, mas naquele momento eu ainda representava o Barcelona, querendo ou não. Eu queria ganhar como todos que estavam dentro de campo. Ainda mais conhecendo o grupo, sabendo que não merecíamos aquela derrota de 8 a 2”, lamentou.

“Era um grupo trabalhador, que queria a vitória. E ver como foi a partida, dói também. Não é fácil de ver”, finalizou.