Artista cria incrível arte transformando Atreus em Loki

O artista turco Çaglayan Kaya Göksoy (24) compartilhou em seu portfólio pessoal no Artstation uma incrível reimaginação de Atreus, de God of War, transformando o coprotagonista em seu estágio definitivo.

SPOILERS ADIANTE: para quem não jogou o game de 2018, Atreus é revelado como Loki no fim da aventura

Como é possível observar na arte, o filho de Kratos agora está com um visual muito mais imponente, segurando uma enorme lança onde, em suas extremidades, estão presas as Lâminas do Caos do Deus da Guerra. O garoto também está armado com o machado Leviatã do pai, com seu tradicional arco e possui referências a Baldur, com o braço cheio de tatuagens bastante similares às do filho de Odin.

Porém, um dos detalhes mais interessantes da arte são os chifres reais de Atreus. Diferentemente do que foi visto no Loki da Marvel, a estrutura diabólica do personagem de God of War é proveniente de sua própria genética. Segundo Göksoy, “há achados de tábuas de pedra mostrando os detalhes de Loki com chifres de cabra, não com um capacete com chifres. Afinal, ele é um metamorfo.”

(Fonte: Çaglayan Kaya Göksoy / Reprodução)Fonte: Dual Shockers

E você, curtiu o renovado visual de Atreus? Será que já é possível imaginar como será sua aparência em God of War Ragnarok? Deixe sua opinião nos comentários.