As 10 melhores atuações em séries de 2020

Quer saber quais foram as melhores atuações em séries de 2020? Então chegou à página certa. Neste ano, se os seriados já eram um conforto e entretenimento para fugir da rotina, com a quarentena se tornaram ainda mais especiais.

Com isso, não podemos negar que algumas tiveram atuações incríveis e que realmente ficarão marcadas na história. Veja as dez melhores atuações em séries de 2020 (sem ordem específica).

10. Cate Blanchett em Mrs. America

Que Cate Blanchett é uma das melhores atrizes da atualidade não é segredo. E não há como não destacar sua performance em Mrs. America, transmitida pelo Hulu. Sua atuação como Phyllis Schlafly fez que uma das mulheres mais odiadas pelos estadunidenses fosse digna de um Emmy.

(Fonte: FX/Divulgação)Fonte: FX

9. Michaela Coel em I May Destroy You

Disponível na HBO, no Hulu e no Amazon Prime Video, I May Destroy You foi uma série muito relevante para 2020. Muito disso é devido à diretora, criadora e atriz principal, Michaela Coel. Os personagens tratam o assédio sexual e as experiências múltiplas de vida de forma emocionante e muito próxima da realidade. Vale a pena conferir.

8. Ethan Hawke em The Good Lord Bird

Dentre os melhores atores, podemos destacar a performance de Ethan Hawke em The Good Lord Bird. Ele interpreta John Brown, um abolicionista religioso que luta pelo fim da escravidão durante a Guerra Civil, e se destaca por conseguir balancear a intensidade e o drama da série, trazendo uma performance memorável para as telas.

(Fonte: Showtime/Divulgação)Fonte: Showtime

7. Nicholas Hoult em The Great

Também disponível no Hulu, The Great integra a lista de melhores atuações em séries com Nicholas Hoult. O ator, conhecido pelo seriado Skins, interpreta Peter III, da Rússia, um vilão implacável que não liga para aqueles ao redor. A complexidade do personagem poderia ser difícil de retratar, mas Hoult consegue fazê-lo com maestria.

6. Zoë Kravitz em High Fidelity

Cancelada depois de apenas uma temporada, High Fidelity foi uma das grandes surpresas do Hulu e com certeza uma das mais dolorosas perdas. Mesmo por pouco tempo, pudemos nos surpreender com a performance de Zoë Kravitz, definitivamente uma das melhores atrizes que passaram pelos seriados em 2020.

(Fonte: Hulu/Divulgação)Fonte: Hulu

5. T’Nia Miller em The Haunting of Bly Manor

A Maldição da Mansão Bly foi uma das produções mais esperadas de 2020. E não é por menos. Após o sucesso de A Maldição da Residência Hill, as expectativas estavam altas e com certeza foram atendidas. O destaque de atuação vai para T’Nia Miller, que entra na história com um segredo aterrorizante e uma história de amor trágica. Se você assistiu, sabe exatamente do que estamos falando.

4. Maitreyi Ramakrishnan em Never Have I Ever…

Never Have I Ever… foi uma surpresa muito agradável da Netflix, principalmente para quem gosta de comédia adolescente. A personagem principal foi o primeiro papel de Maitreyi Ramakrishnan, o que é difícil de acreditar, já que ela parece muito confortável em todos os episódios. É, sem dúvida, uma das melhores atrizes revelação do ano.

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Netflix

3. Matthew Rhys em Perry Mason

Quando você assume um papel que originalmente deveria ser de Robert Downey Jr., as coisas devem ser um pouco intimidantes. Mas a verdade é que Matthew Rhys foi um dos melhores atores em séries em 2020 e não deixou nada a desejar no papel de Perry. A trama de homem comum para super-herói nunca fica velha, e vê-lo nesse cenário foi incrível.

2. Nathan Lane em Penny Dreadful: City of Angels

Outro destaque vai para Nathan Lane, conhecido por interpretar Lewis Michener em Penny Dreadful: City of Angels. Sua atuação é excêntrica, característica do aspecto mais teatral da série, porém o drama não fica de lado, e o ator consegue mostrar como é versátil, consolidando seu espaço nesta lista.

(Fonte: Amazon/Divulgação)Fonte: Amazon

1. Katja Herbers em Evil

Por último, uma das melhores atrizes de Evil: Katja Herbers. Seriados sobrenaturais sempre exigem muito dos atores, e ela consegue trazer toda a complexidade necessária para que o mistério da personagem seja um dos aspectos mais interessantes da produção.

