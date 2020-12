Se você é amante da natureza, você definitivamente não pode deixar de conferir a lista de melhores séries com paisagens naturais e ambientes ao ar livre. Desde reality shows até documentários, esses seriados são de tirar o fôlego para qualquer pessoa que ama animais e o meio ambiente.

Então, sem mais delongas, vamos conferir a lista completa?

Veja as 10 melhores séries para amantes da natureza:

10. Treehouse Masters (Hulu)

(Fonte: Hulu/Divulgação)Fonte: Hulu

Essa série do Hulu retrata a vida de Pete Nelson e sua equipe. Juntos, eles constroem casas em árvores que vão desde os designs mais minimalistas até casas realmente elaboradas. Vale muito a pena conferir!

9. Mountain Men (Hulu)

(Fonte: History Channel/Divulgação)Fonte: History

Também disponível no Hulu, esse é um dos melhores seriados por retratar dois homens que vivem nos mais diversos ambientes. Afinal, já são 9 temporadas disponibilizadas e Tom Oar e Eustace Conway seguem procurando aventuras pela Carolina do Norte, Alaska, Montana e muito mais. Acredite: as paisagens e a forma como eles sobrevivem são de tirar o fôlego!

8. Man Vs. Wild (Hulu e Netflix)

(Fonte: Discovery/Divulgação)Fonte: Discovery

Em Man VS. Wild, Bear Grylls é famoso por mostrar suas habilidades de sobrevivência na selva. Além disso, a série conta ainda com diversas participações especiais, como Jake Gyllenhaal, Barack Obama, Nick Jonas e Michael B. Jordan!

7. Night On Earth (Netflix)

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Netflix

Night On Earth também não poderia ficar de fora da lista de melhores seriados para os amantes da natureza. A série documental é narrada por Samila Wiley e retrata animais noturnos com equipamentos de alta tecnologia. Logo, é um prato cheio para quem quer entender como são os hábitos dessas criaturas.

6. Survivorman (Hulu)

(Fonte: Discovery/Divulgação)Fonte: Discovery

Em Survivorman, Les Strouds procura sobreviver em ambientes com condições, no mínimo, desafiadoras. Em cada episódio, ele está em um lugar diferente e precisa buscar abrigo, água, comida e outros equipamentos para conseguir sobreviver. São sete dias em cada lugar e ele se desafia cada vez mais a conhecer a natureza e viver com o que o planeta oferece naturalmente!

5. Alone (Hulu)

(Fonte: Hulu/Divulgação)Fonte: Hulu

A série Alone estreou em 2015 e já teve mais de 5 mil candidatos a participarem do programa. Neste reality show, um grupo de dez pessoas viaja para áreas isoladas do planeta e gravam suas próprias jornadas de sobrevivência. Ou seja, eles estão longe da civilização e precisam se virar com o que tem.

Essa é uma das melhores séries para amantes da natureza justamente por retratar com detalhes essas paisagens incríveis.

(Fonte: BBC/Divulgação)Fonte: BBC

Enquanto isso, Natural Curiosities integra a lista de melhores seriados por retratar algumas das espécies mais curiosas da natureza. O grande foco do show é encontrar anomalias da evolução e identificar como essas mutações aconteceram ao longo do tempo.

3. The Last Alaskans (Hulu e Amazon Prime Video)

(Fonte: Animal Planet/Divulgação)Fonte: Animal Planet

Com oito partes, essa série mostra pessoas que tentam sobreviver no Alaska. O elenco está a quilômetros de distância de qualquer civilização e eles tentam encontrar abrigo, água e comida em condições extremas. Além das paisagens belíssimas, o seriado mostra como é possível encontrar tudo o que precisamos na natureza.

2. Sunrise Earth (Discovery Go)

(Fonte: Discovery/Divulgação)Fonte: Discovery

A série Sunrise Earth foi transmitida entre 2004 e 2009 e mostrou diferentes paisagens no nascer do Sol. A fotografia é de tirar o fôlego! Aliás, vale ressaltar ainda que o seriado foca somente na natureza, sem nenhuma pessoa. Ou seja, você verá somente as cores naturais, ouvirá os sons da natureza e terá uma ideia melhor de como é cada paisagem neste horário tão belo.

1. Our Planet (Netflix)

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Netflix

Por último, não podemos deixar de citar também uma das melhores séries da Netflix: Our Planet. O documentário retrata diferentes paisagens ao redor do mundo, espécies de animais e como elas sobrevivem e até mesmo a formação do planeta como o conhecemos hoje. A fotografia é uma verdadeira experiência de imersão, então você não pode deixar de assistir!

