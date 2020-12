as chances de rebaixamento no Brasileiro

Derrotados na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Vasco encontram-se em situação bem complicada na luta contra o rebaixamento. O cenário é pior para os botafoguenses.

Segundo o “FiveThirtyEight”, site parceiro da ESPN, o clube da Estrela Solitária tem 82% de chance de ser rebaixado.

A equipe do técnico Eduardo Barroca perdeu para o Corinthians por 2 a 0, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, no último domingo. No total, o time tem apenas quatro triunfos no Nacional e está na penúltima colocação, com 23 pontos.

Já o Vasco, que foi atropelado pelo Athletico-PR por 3 a 0, em Curitiba, está na 17ª colocação, com sete vitórias e 28 pontos (mesma pontuação de Bahia, 16º, e um ponto a menos que o Sport, 15º). Ou seja, tem chance de se salvar.

Segundo o “FiveThirtyEight”, o Vasco tem 37% de possibilidade de ser rebaixado, enquanto o Sport tem 42% e o Bahia, 29%. Vale lembar que o cálculo considera o mando dos jogos, a posição na tabela e o momento de cada um dos adversários.

O lanterna Coritiba, 21 pontos, e o Goiás, 18º, com 23, têm 93% e 86% de chance de queda, pela ordem.

Outros clubes com chance de queda, embora mínima, são Athletico-PR (3%), Atlético-GO (5%), Red Bull Bragantino (8%) e Fortaleza (29%). Corinthians e Ceará, que até o início da rodada, corriam um pequeno risco, agora já não têm mais chances de queda.

Botafogo foi derrotado pelo Corinthians, no estádio Nilton Santos GazetaPress

São Paulo dispara

Lá no alto, a rodada foi boa para o São Paulo, que abriu sete pontos de vantagem sobre Atlético-MG e Flamengo (56 para ele contra 49 deles). O time tricolor tem 61% de chance de título.

Já o Flamengo, que embora tenha caído para a terceira colocação, mas tem um jogo a menos, aparece como o segundo com mais possibilidade. Mesmo assim, apenas 28%.

Atlético-MG (5%), Internacional (2%), Grêmio (2%) e Palmeiras (2%) são os outros na briga.