As estreias da semana na Netflix · .

Prepare a pipoca! A Netflix programou a estreia de títulos muito esperados pelos assinantes para os próximos dias. Entre este domingo (20) e o próximo sábado (26), a plataforma coloca no catálogo filmes e séries dignas do Top 10!

Entre os filmes originais, chegam O Céu da Meia-Noite (2020), com George Clooney e Felicity Jones, e o drama Seu Nome Gravado em Mim (2020). Destaque também para a série Bridgerton, a primeira da parceria entre o serviço de streaming e Shonda Rhimes, criadora de Grey’s Anatomy.

A Netflix adiciona ao catálogo também A Primeira Noite de Crime (2018). E os brasileiros vão poder conferir o ator Irandhir Santos (de Amor de Mãe) em dobro nos longas Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo (2009) e Febre do Rato (2011).

Veja as sinopses das histórias:

Shaun, o Carneiro: As Lhamas do Fazendeiro – dia 22

Shaun convence o fazendeiro a comprar três lhamas exóticas em um leilão de animais. Elas parecem muito divertidas, mas logo começam a provocar confusões na fazenda.

O Céu da Meia-Noite – dia 23

Esta história pós-apocalíptica acompanha Augustine (George Clooney), um cientista solitário no Ártico, que precisa impedir uma equipe de astronautas liderada por Sully (Felicity Jones) de voltar do espaço depois de uma misteriosa catástrofe global. Clooney também dirige esta adaptação do romance Good Morning, Midnight, de Lily Brooks-Dalton. O elenco traz ainda nomes como David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir e Tiffany Boone.

Seu Nome Gravado em Mim – dia 23

Tendo como pano de fundo a Taiwan de 1987, com o fim recente da Lei Marcial, dois rapazes se apaixonam, contrariando as expectativas da sociedade.

A Primeira Noite de Crime – dia 23

Quando um novo partido político ascende, é anunciado um novo experimento social. São 12 horas sem lei, em que o governo incentiva as pessoas a perderem toda e qualquer inibição. A participação não é obrigatória, mas como estímulo, um valor em dinheiro é dado para quem fica na cidade, e mais prêmios são ofertados para quem participa.

Bridgerton – dia 25

Baseada nos romances de sucesso do mundo literário, a série acompanha os oito irmãos da família Bridgerton na busca pelo amor e por si mesmos na alta sociedade de Londres do começo do século 19.

Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo – dia 25

José Renato (Irandhir Santos) tem 35 anos, é geólogo e foi enviado para realizar uma pesquisa na qual terá que atravessar todo o sertão nordestino. Sua missão é avaliar o possível percurso de um canal que será feito, desviando as águas do único rio caudaloso da região.

À medida que a viagem ocorre, ele percebe que tem muitas coisas em comum com os lugares por onde passa. Desde o vazio à sensação de abandono, até o isolamento, o que torna o percurso cada vez mais difícil.

Febre do Rato – dia 25

Zizo (Irandhir Santos) é um poeta inconformado e anarquista, que banca a publicação de seu tabloide. Em seu mundo próprio, no qual o sexo é algo tão corriqueiro quanto fumar maconha, ele conhece Eneida (Nanda Costa). O rapaz logo sente um forte desejo pela mulher. Porém, apesar de seus constantes pedidos, ela se recusa a ter relações sexuais com ele. Isto transtorna a vida do poeta, que passa a sentir falta de algo que jamais teve.

Velozes & Furiosos – Espiões do Asfalto: Temporada 3: Saara – dia 26

Quando Ms. Nowhere e Gary desaparecem no Saara, Echo lidera os Espiões do Asfalto em uma missão para derrotar inimigos do passado.

Go! Go! Cory Carson: Temporada 3 – dia 26

Mais uma leva de episódios de Cory Carson, o carrinho animado que vive mil aventuras com a família e os amigos pela cidade.

O Ônibus Mágico Decola Novamente: O Fuso Confuso – dia 26

A Professora Frizzle e a turma voltam no tempo, hora a hora, para salvar seu querido ônibus na véspera de Ano-Novo mais longa de todos os tempos.