as ideias de Casares como presidente do São Paulo após 17 anos de TV e 26 de clube

Julio Casares ainda trabalhava no SBT quando recebeu um convite de Jayme Franco para ajudar o São Paulo. O impasse era o estádio, então interditado pelo Contru (Departamento de Controle de Uso de Imóveis) por questões estruturais. O ano era 1994. Ele aceitou e nunca mais saiu de dentro do clube, tendo sido eleito no sábado (12) como o presidente pelos próximos três anos.

Ao pisar pela primeira vez no São Paulo como colaborador, Casares tinha 33 anos e ainda não era sócio. Algo que se tornou durante o mandato de Fernando Pinto Casal de Rey.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Muitos torcedores são-paulinos recordam a contribuição que ele deu ao marketing durante as gestões de Marcelo Portugal Gouvêa e o primeiro mandato de Juvenal Juvêncio, com criações como o “Batismo Tricolor”, o “Santo Paulo Bar” e o “Morumbi Concept Hall”.

Elas foram inovadoras e rentáveis, mas Casares esteve em todas as diretorias, participando de todas as decisões. Inclusive foi membro das últimas três administrações, as mais polêmicas dos últimos anos de São Paulo e já dentro do jejum de títulos que incomoda a torcida.

Foi um dos quatro vice-presidentes no terceiro mandato de Juvenal Juvêncio, depois foi vice na rápida passagem de Carlos Miguel Aidar (renunciou em 13 de outubro de 2015) e foi integrado ao Conselho de Administração da gestão Leco, da qual ajudou desde o primeiro momento.

Agora, aos 59 anos, ele ganhou o direito de presidir o clube até 2023 e, embora ligado ao poder, não aceitou ser chamado de “situação”. Preferiu se autointitular como o nome da coalizão, desejando unir um clube dividido. Hoje, são 11 grupos diferentes internamente.

play 2:30 No sábado (12), os conselheiros do São Paulo vão escolher entre Julio Casares e Roberto Natel o presidente do clube até 2023

Esta é apenas uma das missões de Casares, o 26º mandatário em 90 anos do São Paulo. A mais urgente é cuidar bem da transição da gestão Leco, que finaliza em 31 de dezembro, para a sua. O problema é que a temporada 2020 estará em curso e as mudanças serão sensíveis.

Casares já anunciou que quer Muricy Ramalho na coordenação do futebol e Alexandre Pássaro e Raí, atuais gerente e diretor do departamento, respectivamente, não estão no planos, apurou a reportagem.

Julio Casares durante votação na eleição do São Paulo, no sábado (12) GazetaPress

O futuro presidente pretende mexer quase que totalmente no centro de treinamento da Barra Funda, trocando o comando, os funcionários e até a assessoria de imprensa. O mesmo deve ser feito no CT da base, em Cotia.

Pesando o calendário do futebol e seguindo conselhos de gente como Muricy, é possível que escolha uma transição mais branda, sem tantas mudanças logo no início, deixando elas para o final de fevereiro, já com o término das competições em disputa. Sem risco esportivo.

A comissão técnica será a mais preservada porque o presidente eleito aprova o trabalho do técnico Fernando Diniz. Com muitos jovens da base, o time lidera o Campeonato Brasileiro. Mas ele também já deu um aviso: é um admirador de Rogério Ceni como técnico.

play 2:30 No sábado (12), os conselheiros do São Paulo vão escolher entre Julio Casares e Roberto Natel o presidente do clube até 2023

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Já a missão mais complicada do futuro presidente será acertar as finanças. Especula-se internamente que Leco deve entregar o clube com uma dívida superior a R$ 800 milhões e dificuldades no caixa para pagamentos imediatos.

Neste ano, a diretoria chegou a atrasar salários e teve de negociar uma redução salarial do elenco e dos colaboradores durante os primeiros meses de pandemia para que a conta não ficasse ainda mais no vermelho com empréstimos bancários –fonte de recursos responsável pelo alto endividamento. A eliminação precoce na Conmebol Libertadores e os jogos sem torcida também foram impactantes.

Em entrevista à própria ESPN Brasil, Casares adiantou que trabalhará para renegociar as dívidas, alongando os prazos de pagamento para que sua gestão respire. Isso significa que o sucessor dele (que pode inclusive ser ele próprio caso consiga a releição) ainda terá pendências.

play 3:45 No sábado (12), os conselheiros do São Paulo vão escolher entre Julio Casares e Roberto Natel o presidente do clube até 2023

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

A intenção de Casares é conseguir ter recursos para tirar o time do jejum de títulos, que vem desde a Copa Sul-Americana de 2012, em final polêmica com o Tigre, da Argentina. Exatamente no sábado (12) o clube completou oito anos de seca.

É por isso que ele prometeu aos seus pares que deixará a TV Record após 17 anos de serviços prestados. Lá, ele tem o cargo de Diretor Comercial de Rede e Relações com o Mercado. É um cargo alto, como é alta sua remuneração.

Ainda que o presidente do São Paulo seja um cargo com remuneração, é inegável que a diferença financeira é grande. Mas o futuro presidente prometeu que dedicará todo o seu tempo ao futebol e as finanças.

Nem mesmo o clube social estará na mira dele, que vai nomear uma diretoria especial para isso.

Assim, o torcedor não deve esperar grandes mudanças estruturais no estádio, por exemplo. Se em 1994, o advogado e publicitário conseguiu revigorar o local para que ele voltasse a receber shows, clássicos e jogos da seleção, agora o foco será oxigenar as contas para dias melhores