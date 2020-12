As maiores decepções do ano de 2020 na NBA

O ano mais complicado dos últimos (todos?) tempos está acabando. O Jumper Brasil listou as dez maiores decepções em 2020 na NBA. Astros que foram bem abaixo do esperado, times que realmente tinham chance de vencer e ficaram pelo caminho, foi um verdadeiro festival de problemas. Veja como ficou.

10- Nicolas Batum

Aos 31 anos, Nicolas Batum teve sua pior temporada desde que chegou à NBA. Foram apenas 22 jogos na temporada, convertendo 28.6% dos arremessos de três pontos e produzindo quase nada para o time. Eventualmente, o ala francês acabou dispensado pelo Charlotte Hornets e, agora, tenta retomar a carreira no Los Angeles Clippers.

9- Ian Mahinmi

Outro francês. Ian Mahinmi tinha um grande contrato e minutos de sobra para atuar, uma vez que o titular Thomas Bryant voltava de lesão e foi poupado em grande parte da temporada pelo Washington Wizards. O grande acordo da carreira (em torno de US$65 milhões por quatro temporadas) acabou e veremos agora se as chances de jogar na NBA, aos 34 anos, também.

8- Isaiah Thomas

Outro membro do Washington Wizards na lista, Isaiah Thomas não pode reclamar de falta de oportunidade na temporada passada. Foram 12.2 pontos de média em 40 partidas, mas a produção do veterano passa longe daquela de outros anos. Mais uma vez, Thomas afirma que está curado dos problemas no quadril, quer uma nova chance e aguarda alguma equipe disposta a arriscar.

7- Dennis Smith

O New York Knicks nem tem tantas expectativas quanto a Dennis Smith Jr. na equipe. Alguns rumores dizem que tudo o que ele precisa fazer é jogar decentemente para ter algum valor de troca. O problema é que isso não aconteceu no último ano e nem na atual pré-temporada. Nona escolha do draft de 2017, Smith fez uma temporada de estreia bastante promissora no Dallas Mavericks. Mas ficou por aí. O Knicks apenas torce.

6- Blake Griffin

Foram apenas 18 jogos na última temporada. As lesões fazem parte da carreira de Blake Griffin e todos torcem para uma campanha sadia, como foi a de 2018/2019. Em quadra e saudável, Griffin fez parte dos times ideais da NBA e atuou no Jogo das Estrelas. Se estiver bem, pode ajudar muito o reformulado Pistons ou alguma outra equipe em caso de troca.

5- Bryn Forbes

Bryn Forbes, de alguma forma, ainda “caiu para cima” ao fim da temporada. Saiu de um San Antonio Spurs que precisava muito de seu arremesso de três pontos e nem foi aos playoffs. De repente, surgiu a proposta e foi para o Milwaukee Bucks, que luta pelo título da NBA. Talvez a explicação seja que o Bucks não conta com seus atributos defensivos, algo difícil de encontrar em seus tempos de San Antonio.

4- Houston Rockets

A ideia era de um time baixo, sem chute de média distância. Os resultados foram muitos arremessos de três pontos e pouca estatura para defender o garrafão. Sem pivô, o Houston Rockets foi facilmente batido pelo Los Angeles Lakers na semifinal de conferência e pode ter comprometido anos do futuro da franquia com uma série de regalias e desmandos fora de quadra, que vieram à tona ultimamente. Com isso, Russell Westbrook, Robert Covington, Austin Rivers, Mike D’Antoni e Daryl Morey foram embora.

3- Kyrie Irving

Dentro de quadra, uma lesão misteriosa no ombro. Fora dela, declarações polêmicas e uma ideia de boicotar a liga que traria bilhões de prejuízo a jogadores, funcionários e franquias por alguns anos. É difícil entender o plano de Kyrie Irving, assim como é difícil detectar se tal plano existe (não estamos falando da Terra, que não é plana).

2- Los Angeles Clippers

Tudo ia relativamente bem para o Los Angeles Clippers até o quinto jogo contra o Denver Nuggets nos playoffs. Placar de 3 a 1 na série e quase 20 pontos de vantagem nos minutos finais do terceiro quarto. Era só administrar que estaria em sua primeira final de conferência. Aí, o Clippers tomou a virada na partida e, posteriormente, na série. A crise permanece até hoje, com trocas no comando e situações bizarras de bastidores aparecendo. Agora, é apagar o incêndio e olhar para a frente.

1- Paul George

Paul George ficou marcado como a grande decepção do time mais decepcionante. O ala realmente não esteve bem nos playoffs e virou símbolo do fracasso do Los Angeles Clippers na Internet. George é um grande jogador de basquete, um astro de verdade, mas o mundo caiu em cima dele com atuações catastróficas. Esperamos um excelente retorno já na próxima temporada.

