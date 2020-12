Às vésperas de decisão contra o Palmeiras, River Plate recebe oferta de R$ 50 milhões por nome titular de Gallardo

O River Plate vive um turbilhão de emoções nesta reta final de 2020 e início de 2021. Às vésperas do superclássico com o Boca Juniors e do confronto mata-mata com o Palmeiras pela semifinal da Conmebol Libertadores, o time argentino pode ver um dos destaques da equipe dar adeus nos próximos dias.

Segundo informações de Javier Gil Navarro, repórter da ESPN Argentina, o River Plate tem em mãos uma oferta de 8 milhões de euros do Bologna, algo em torno de R$ 50 milhões, por Gonzalo Montiel. A Roma também monitora o atleta.

Ainda de acordo com o jornalista, o River terá de vender dois atletas neste mercado de transferências para ‘equilibrar as contas’. A janela de inverno na Europa abre neste dia 1° de janeiro.

Caso o River aceite a oferta, Montiel não entrará em campo no dia 6 de janeiro, na partida de ida da semifinal da Libertadores, na Argentina, diante do Palmeiras. Montiel é tido como o atleta mais ‘vendável’ do atual elenco.

Outros dois nomes de destaque do time argentino estão em reta final de contrato e podem deixar o River no futuro próximo. Rafael Santos Borré e Nicolás de La Cruz, ambos têm contrato até julho de 2021, e ainda não renovaram com a equipe.