Ascensão de Bruno Marques deixa Marcos Leonardo de lado no Santos

A ascensão de Bruno Marques tirou espaço de Marcos Leonardo no elenco profissional do Santos. Joia das categorias de base, o Menino da Vila não foi nem relacionado para os jogos contra a LDU, Palmeiras e Grêmio.

Aos 17 anos, Marcos tem dois gols em 13 jogos pelo Peixe na temporada. O técnico Cuca vê enorme potencial no atleta, mas aposta em Bruno como uma opção mais “pronta” no momento.

Bruno estreou com gol na vitória por 4 a 2 sobre o Sport e também entrou no segundo tempo dos jogos contra LDU e Palmeiras. Com 1,94 m de altura e características diferentes de Kaio Jorge como centroavante, o “gigante” virou uma espécie de 12º jogador.

No total, Bruno Marques atuou em pouco mais de 70 minutos e vive a expectativa de participar da decisão diante do Grêmio nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na arena do rival, pela ida das quartas de final da Libertadores da América.

Kaio será o titular, porém, Bruninho é alternativa de mais força na área para a segunda etapa. Contra o Palmeiras, inclusive, Kaio Jorge e Bruno atuaram juntos nos minutos finais.