ASMR: saiba o que é e como a técnica viralizou na internet

Muita gente já deve ter visto no YouTube uns vídeos de pessoas sussurrando, fazendo alguns barulhinhos no microfone ou simplesmente mastigando. Geralmente a sigla ASMR aparece associada a esse material, que promete uma sensação agradável no corpo gerada por um estímulo externo que, no caso dos vídeos ASMR, pode ser sonoro ou visual.

Esses vídeos já existem há muitos anos na plataforma de streaming, mas durante a pandemia acabaram ganhando destaque, com um crescente número de pessoas buscando nas “técnicas” de ASMR uma forma de relaxar, aliviar a ansiedade, ter sensações agradáveis ou apenas conseguir dormir um pouco.

ASMR é uma sigla em inglês para Autonomous Sensory Meridian Response, que em tradução livre significa “resposta meridional sensorial autônoma”. Só que essa tradução traz ainda mais dúvidas do que esclarecimentos. Então, vamos tentar aos poucos entender o que é a ASMR.

Entendendo a ASMR

Fonte: ShutterstockFonte: Shutterstock

O fenômeno às vezes é chamado popularmente de “orgasmo na cabeça” ou “formigamento do cérebro” porque quem experimentou costuma relatar uma sensação de dormência na parte de trás da cabeça ou do pescoço, ocorrida logo após o estímulo sensorial.

Em alguns casos os estímulos sonoros, como sussurros, risadas e barulho de aspirador de pó, são acompanhados de alguns “prazeres” visuais, do tipo estourar plástico-bolha, mastigar uma comida gostosa, ou cortar objetos. Estima-se que existam hoje mais de 11 milhões de vídeos com a sigla ASMR no YouTube.

Entrevistado pelo site Cérebro e Saúde, o neurologista Alvaro Sánchez Ferro, da Sociedade Espanhola de Neurologia, afirma que a ASMR não possui uma base científica sólida, com cerca de pouco mais de uma dezena de estudos sobre o assunto publicados.

Para Sánchez, a maioria das pesquisas não pode ser validada, pois grande parte dos testes foram feitos com pessoas já predispostas a sentir o fenômeno. Além disso, em nenhum dos estudos conhecidos foi demonstrado o que acontece no cérebro ao assistir a esses vídeos ou por que umas pessoas sentem o formigamento e outras não.

Conteúdos e vídeos ASMR mais assistidos

Fonte: Lilliana Dee/ReproduçãoFonte: Lilliana Dee

Em uma das pesquisas, feita por neurocientistas da Universidade Swansea, no Reino Unido, foram identificados vários gatilhos responsáveis por despertar sensações de prazer e relaxamento em quem assiste aos vídeos. Os pesquisadores identificaram os estímulos preferidos pelas pessoas e fizeram um ranking. Veja abaixo:

Sussurros (75%) Atenção pessoal (69%) Sons nítidos, como bater as unhas em objetos, arranhar e outros (64%) Sons vagarosos (53%) Sons repetitivos (36%) Sorriso (13%) Barulho de avião (3%) Barulho de aspirador de pó (2%) Risada (2%)

Outra técnica de ASMR que também viralizou no YouTube consiste na reprodução de sons que simulam situações do dia a dia que, espontaneamente, provocam um efeito relaxante no espectador. São chamados de roleplays.

Canais ASMR no YouTube

Muitas pessoas têm procurado ASMR no YouTube. O tema é o terceiro mais buscado atualmente. Os vídeos mais acessados são aqueles que prometem sensação de calma e concentração através de estímulos externos. Vejam alguns dos principais canais de ASMR.

Sweet Carol

https://www.youtube.com/watch?v=pDhya_LgXq4

Mariane Carolina, a Sweet Carol, mora em Itapira, no interior de São Paulo, e seu canal tem mais de 1,82 milhão de inscritos. Divulgando conteúdo diversificado em vlogs e bate-papos, o forte do canal são os vídeos ASMR, onde a doce Carol tenta inspirar e relaxar seus seguidores, prometendo que todos podem se sentir mais leves.

Zach Choi ASMR

Esse criador de conteúdo coreano-americano combina elementos de ASMR e mukbang, um tipo de live muito popular na Coreia do Sul, no qual pessoas aparecem comendo grandes quantidades de alimentos. Zach Choi tem mais de 10,7 milhões de inscritos no canal, e possui a impressionante marca de 1,76 bilhão de visualizações.

Gentle Whispering ASMR

https://www.youtube.com/watch?v=Prn_fowSN4U

A russa-americana Maria Viktorovna é a “sussurradora gentil” que tem mais de 1,9 milhão de inscritos em seu canal no YouTube. Ela se declara uma artista da ASMR e dirige os seus estímulos a pessoas com problemas para dormir.

ASMR Bakery

A ASMR Bakery trabalha principalmente com vídeos de batidas, sem conversas. Alguns deles, como o mostrado acima, têm três horas de duração, o que funcionar como uma boa companhia para noites insones. Entre os estímulos ASMR, além das batidas, ela apresenta arranhões, traços, fricção, enrugamento, corte, entalhe e classificação.