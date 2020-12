Assassin’s Creed Valhalla: fã cria cosplay incrível de Eivor

O popular cosplayer Taryn realizou uma incrível homenagem a Assassin’s Creed Valhalla ao encarnar, com uma extrema perfeição, todos os traços do protagonista Eivor, apresentando o Viking em sua melhor forma. Contando com uma incrível riqueza de detalhes, o visual do artista ganha destaque por ser muito semelhante ao herói da Ubisoft, podendo ser facilmente confundido com o design gráfico do game.

Como é possível observar nas imagens, capturadas pela equipe de fotógrafos de Daniele Cosenza e Focal Fox, Taryn surge com o clássico visual de combate de Eivor, empunhando o feroz machado ao reproduzir cenas de ação. Além disso, todos os seus outros acessórios estão presentes, como a roupa surrada e cheia de reforços de couro, a echarpe, o lenço vermelho da Irmandade e a icônica Hidden Blade.

(Fonte: Taryn / Reprodução)Fonte: Dual Shockers

As fotos são um verdadeiro show de performance e muitos podem muito bem afirmar que são capturas de telas feitas diretamente do jogo. Porém, o trabalho é apenas uma realização extremamente bem feita de um dos personagens mais populares deste final de ano e um tributo honesto para o novo título da franquia Assassin’s Creed.

Curtiu o cosplay de Taryn? Deixe sua opinião nos comentários.