Assassin’s Creed Valhalla ganha atualização com Festival de Yule

Assassin’s Creed Valhalla, game de aventura da Ubisoft para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC, ganhou uma atualização nesta terça-feira (15). Ela traz melhorias de performance ao jogo e também a inclusão do evento Festival de Yule.

O update 1.10 corrige uma série de bugs que vinham atormentando os jogadores. Eles faziam com que o personagem travasse em muitos pontos do mapa e até impediam algumas missões de serem concluídas. Essa atualização também traz melhorias para o desempenho do game nos consoles.

Assassin’s Creed Valhalla ganhou atualização com melhorias e a inclusão do evento Festival de YuleFonte: Ubisoft/Reprodução

Já o evento Festival de Yule, leva as festividades do feriado para dentro do game. Os jogadores começarão a ver novos visitantes chegando em seu assentamento para comemorarem a data. Com o evento, itens exclusivos também estarão disponíveis no jogo durante todo o período de festa.

Recentemente, os jogadores tiveram pesadelos com uma atualização do game. Isso porque o update trouxe mais problemas do que ajustes, fazendo com que o jogo tivesse, por exemplo, uma queda de quadros por segundo na versão para PS5.

Assassin’s Creed Vallalha já está disponível para consoles e PCs, e você pode conferir a análise completa dele aqui no Voxel.