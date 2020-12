Assassin’s Creed: Valhalla ganha suporte para recursos do Dualsense

Assassin’s Creed: Valhalla, novo game da franquia de aventura da Ubisoft, ganhou suporte para o Dualsense em sua última atualização. Com isso, jogadores da versão para PS5 poderão usufruir das novidades do joystick no jogo.

Para quem não sabe, o Dualsense traz uma série de recursos que visam aumentar a imersão dos jogadores. Eles variam desde vibrações em pontos isolados do controle, como uma rigidez maior nos gatilhos, o que dificulta algumas ações que exijam o pressionar do L2 e R2.

Assassin’s Creed: Valhalla ganhou atualização com suporte para o Dualsense – o controle do PS5Fonte: Syfy

Em FIFA 21, por exemplo, a medida com que seu jogador fica mais cansado e perde estamina, o botão R2, que faz com que o atleta corra, fica mais firme, dificultando sua aceleração. Já em Spider-Man Mile Morales, a vibração do controle é posicionada exatamente onde seu celular está guardado no bolso.

Assassin’s Creed: Valhalla já está disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Google Stadia e PC. E você pode conferir a análise completa do game aqui no Voxel.