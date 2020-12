Assistente de Abel vê Palmeiras fortalecido para Libertadores após empate em Santos

Sem Abel Ferreira, diagnosticado com covid-19, o Palmeiras ficou no empate contra o Santos na tarde deste sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Escalado para conceder entrevista na Vila Belmiro, o assistente técnico João Martins sente o Palmeiras fortalecido para as quartas de final da Copa Libertadores.

Na primeira etapa, o Santos conseguiu sair na frente com Diego Pituca. O Palmeiras voltou melhor para o segundo tempo e chegou a virar o marcador por meio de Veiga e Willian. Pouco depois, porém, Marinho empatou e definiu o resultado final na Vila Belmiro.

“É claro que queríamos ter vencido e trabalhamos sempre para isso. Mas, quando não se consegue ganhar, também é bom não perder. Continuamos numa série boa. Foi mais uma luta, um clássico e sabíamos que seria difícil, que precisaríamos andar no limite. Vamos fortalecidos”, disse Martins, sobre a Copa Libertadores.

Pelas quartas de final do torneio continental, às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, o Palmeiras encara o Libertad, no Estádio Defensores del Chaco. “Vamos descansar, recuperar e viajar na segunda. Queremos ter um resultado muito positivo”, afirmou Martins.

Atrapalhado por 12 desfalques, o Palmeiras, comandado pelo auxiliar Vitor Castanheira, ainda terminou com um jogador a menos, uma vez que Zé Rafael foi expulso nos acréscimos. Ao falar sobre a partida, João Martins procurou valorizar o esforços dos atletas.

“Parabéns à equipe pela resiliência, pela entrega, por nunca desistir e lutar até o fim. Mesmo depois de ficar com 10, soube se organizar e sofrer junta. Parabéns a todos pelo jogo. Conseguimos ter um desempenho positivo e fizemos de tudo para tentar vencer”, declarou.