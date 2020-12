AstraZeneca anuncia remédio para tratar coronavírus

A indústria AstraZeneca anuncia remédio contra o coronavírus. Segundo cientistas, ele deve impedir que quem pegou o Covid-19 desenvolva casos mais graves da doença.

O fato informa que o medicamento possui uma combinação de anticorpos virais. Porém, diferem-se dos que o corpo produz, porque criam-se em laboratórios.

Neste artigo, entenda como funciona este novo medicamento. Bem como os testes que tem sido realizados neles e a expectativa dos países.

Como funciona

O intuito é que ele seja capaz de gerar imunidade imediatamente. Dessa forma, pode ser usado como um tratamento emergencial para os pacientes da doença. Contendo casos mais graves dos surtos em locais de risco, como hospitais e asilos.

Quando a AstraZeneca anuncia remédio, ela também traz esperança de parar o número de mortes. Considera-se que as complicações causadas pelo Covid-19 demoram a acabar-se pela vacina.

A empresa faz a pesquisa de um remédio comprado pelo governo brasileiro. Além disso, estão envolvidos no projeto de Hospitais da Universidade de Londres, produzindo estudos importantes.

O relatório afirma que estão testando a qualidade do remédio para o coronavírus. Caso comprove-se sua eficiência, toma-se o remédio. Assim, ele impede o desenvolvimento do vírus por no máximo 12 meses.

Como são feitos os testes no remédio

Desde que a AstraZeneca anuncia remédio, já existem pessoas testando o produto, que será em duas doses. Assim, caso tenha resultados positivos, chega ao mercado entre março e abril de 2021. Dessa forma, fazem-se os testes:

Universidade de Londres;

Hospitais do Reino Unido;

100 lugares pelo mundo.

A Universidade ainda analisa outros pontos. Eles desejam descobrir a capacidade de proteger pessoas mais fracas. Por exemplo, pacientes com câncer. Dessa forma, tem a possibilidade de aumentar a proteção deles.

Os dois estudos estão na terceira fase e quase prontos. Então, com os resultados em mãos eles devem ser disponibilizados no mercado em breve. Assim, permitindo que os países façam suas compras e reservas.

AstraZeneca anuncia remédio contra Covid-19

No Brasil o coronavírus já matou quase 190 mil pessoas e o número só cresce. Dessa forma, a AstraZeneca anuncia remédio em um momento muito importante. Mas, até que ele esteja disponível, devemos fazer nossa parte. Então:

Saia de casa apenas se necessário;

Faça uso da máscara;

Deixe suas mãos sempre limpas e passe álcool gel nelas

Respeite a quarentena;;

Fique 2 metros de distância das pessoas.

Se todos fizerem sua parte são grandes as chances de diminuir os casos. Portanto, respeite a quarentena e siga as recomendações médicas. Afinal, até o momento não há uma definição sobre o plano de vacinação no país.