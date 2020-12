Astróloga do TV Mulher, Zora Yonara morre aos 91 anos no Rio de Janeiro · .

Uma das astrólogas mais conhecidas do Brasil, Zora Yonara morreu na tarde desta sexta-feira (11), aos 91 anos, vítima de pneumonia. Ela estava internada há dez dias no hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, e também lutava contra o Alzheimer.

O último trabalho de Zora Yonara foi no programa Show do Antônio Carlos, na Super Rádio Tupi, no qual ela tinha um quadro com informações sobre astrologia e autoajuda. Antônio Carlos a manteve na atração mesmo depois do agravamento de seus problemas de saúde.

Em 2012, a rainha dos astros, conhecida como a astróloga mais popular do Brasil, foi citada na letra do samba-enredo da escola de samba Acadêmicos de Santa Cruz, que homenageou Antônio Carlos.

Zora completou 60 anos de carreira em 2008. A astróloga e radialista era viúva do italiano Bruno Carosella, que morreu em 1998, e não tinha filhos.