atacante belga deixou de ser desejo de Klopp no Dortmund para ser preterido pelo alemão no Liverpool

Se hoje Christian Benteke é colocado entre um dos atacantes que mais decepcionou na Premier League, na temporada 2015/16, ele teve a chance de sua carreira ao chegar no Liverpool.

Sob o comando do treinador Jürgen Klopp, porém, o que se viu ao longo do ano foi um desempenho abaixo do esperado e o número de chances com o alemão diminuindo com o passar dos jogos.

Hoje, ambos são rivais na Premier League, com o atacante atuando pelo Crystal Palace, adversário dos Reds neste sábado (19), com transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN App, a partir das 9h30. O belga, suspenso, não estará em campo, porém.

No livro escrito por Raphael Honigstein, fica claro que Klopp não teve paciência com o atleta, pelo mesmo não conseguir desempenhar seu papel dentro de campo. No capítulo 8, a publicação afirma:

Treinador do Liverpool Jürgen Klopp dá risada em treino Getty Images

“O atacante belga Christian Benteke, por exemplo, achou um pouco complicado se ajustar às novas orientações da equipe. Klopp logo percebeu que o atacante de 1,90m não era o mais adequado para um jogo intenso de pressão e contrapressão”.

Mais a frente, o autor ainda rememora que, nos tempos de Borussia Dortmund, Klopp queria ter contado com o belga em seu elenco e chegou a conversar com o mesmo sobre o papel que poderia desempenhar no clube.

Sob o comando do técnico alemão, Benteke entrou em campo em 36 jogos, marcou oito gols e deu seis assistências. Na temporada seguinte, foi vendido ao Crystal Palace, onde se encontra até hoje.