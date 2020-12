Atacante do Ajax e da seleção da Holanda é preso suspeito de esfaquear familiar, diz jornal

Atacante do Ajax e da seleção da Holanda, Quincy Promes não apareceu neste domingo para treinar, em meio as informações de que teria sido preso acusado de envolvimento no esfaqueamento de um familiar seu em julho deste ano.

A informação da prisão de Promes foi noticiada pelo jornal holandês “De Telegraaf”, que detalhou o episódio acontecido em Abcoude, no sul de Amsterdã, em uma festa familiar organizada pelo próprio jogador.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Segundo a publicação, o atacante teria se desentendido com um de seus familiares e o esfaqueado, provocando uma lesão grave.

O Ajax não confirmou a prisão de Promes, apenas que ele não treinou com o time neste domingo, um dia depois da vitória por 4 a 0 sobre o PEC Zwolle – ele, aliás, foi autor de um dos gols, com assistência do brasileiro Antony.

A polícia local também não confirmou a identidade do suspeito, mas disse que uma pessoa de 28 anos de Amsterdã foi presa pelo caso. Segundo as autoridades, a vítima só prestou queixa no último mês, por isso a demora na prisão.

Promes tem sete gols em 47 jogos com a seleção da Holanda e, no sábado, marcou o segundo gol do Ajax, líder do Campeonato Holandês.