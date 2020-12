Atacante do Arsenal revela discussões e relação ‘nem sempre divertida’ com técnico: ‘Faz parte’

A vitória no clássico contra o Chelsea aliviou (ao menos um pouco) a pressão dentro do vestiário do Arsenal, encerrando uma sequência de sete jogos sem vencer (dois empates e cinco derrotas) na Premier League.

Um dos responsáveis pelo feito dentro do Emirates Stadium, Alexandre Lacazette não escondeu que que houve dias difíceis nas últimas semanas nos bastidores da equipe, quando os Gunners empilhavam tropeços no Campeonato Inglês.

Em entrevista dada à TV francesa Canal+, o atacante falou sobre a relação com Mikel Arteta, treinador da equipe, admitindo que o dia a dia ‘nem sempre é divertido’.

“Aconteceram algumas discussões. Mas, apesar disso, o principal para um jogador é jogar e ter minutos em campo. Podemos discutir o quanto quisermos, contanto que não saiamos ou não tenhamos muitos minutos de jogo”.

‘Reconheço que nem sempre é divertido, mas faz parte de uma temporada. Sempre nos recuperamos depois de tudo isso”, disse Lacazette.

Após a vitória diante do rival Chelsea, o Arsenal ganhou um ‘respiro’ na classificação da Premier League, e chegou à 15ª colocação, agora com 17 pontos, seis a mais que o Fulham, primeiro time dento da zona de rebaixamento.

Tentando embalar a segunda vitória seguida novamente no Campeonato Inglês, fato que não acontece desde as rodadas inicias da competição, os Gunners encaram nesta terça-feira (29) o Brighton, no Falmer Stadium, a partir de 15h (horário de Brasília).