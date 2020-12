Atacante Lohan testa positivo e desfalca o América-MG

O América-MG ganhou um novo desfalque para a sequência da temporada. O clube mineiro confirmou que o atacante Lohan testou positivo para covid-19 e não joga no confronto diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 21h30, no Independência.

O centroavante não é titular do Coelho, mas tem sido relacionado pelo técnico Lisca nos jogos da série B. Lohan chegou em outubro e como já disputou a Copa do Brasil pelo Botafogo-PB, não pode defender o América na competição.