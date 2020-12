Atacante sub-20 do Inter aparece em vídeo sugerindo ter dopado mulher em festa

O atacante Matheus Monteiro, da equipe sub-20 do Internacional, teve um vídeo divulgado nas redes sociais no qual ele aparece relatando uma história de quando supostamente drogou uma mulher em uma festa e, sem o consentimento da vítima, teria se aproveitou dela no momento de fragilidade.

“Eu coloquei uma ‘bala’ (ecstasy) no copo dela, e ela ficou daquele jeito. Nem se ligou na cena. Ela bebendo aqui, eu peguei o copo dela, quebrei um pedacinho e larguei ali. Ela ficou mal. E eu entrei para o quarto”, diz o jogador.

O registro foi publicado no Instagram de outro atleta colorado, Luís Vinícius, que apagou a conta depois da repercussão do caso.

Matheus Monteiro tem 20 anos e estava no elenco do time campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior no início de 2020. Ele chegou a treinar com o time principal a pedido do técnico Eduardo Coudet. O Internacional ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.