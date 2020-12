Atalanta tem novo ‘milagre’, vence na Holanda e elimina o Ajax; Salah faz história em empate do Liverpool

Garantido na liderança do grupo D da Champions League, o Liverpool não teve um bom desempenho e ficou no empate com o lanterna Midtjylland-DIN em 1 a 1. O jogo, válido pela sexta rodada da competição, foi realizado na MCH Arena, na Dinamarca, nesta quarta-feira (09/12). Salah marcou o gol mais rápido dos Reds na história da competição. Na outra partida da chave, a Atalanta venceu fora de casa o Ajax por 1 a 0 na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã. Com isso, os italianos foram a 11 pontos e terminaram na segunda posição, enquanto os holandeses estão eliminados e irão disputar a Europa League.

Para o duelo fora de casa, o técnico Jurgen Klopp teve vários desfalques por lesão – Alisson, Thiago Alcântara, Oxlade-Chamberlain, Joe Gomez, Van Dijk, Shaquiri e Milner – e ainda deixou no banco de reservas outros titulares: Mané, Firmino, Matip, Henderson, Robertson e Wijnaldum.

Mesmo com uma equipe repleta de reservas, os Reds abriram o placar com apenas 55 segundos de partida com Mohamed Salah. O atacante roubou a bola quase no meio de campo, correu mais rápido do que a marcação e tocou por debaixo das pernas do goleiro Hansen, que trombou com o zagueiro ao sair do gol.

Após ficarem em desvantagem, os donos da casa continuaram levando pressão do Liverpool. Hansen se redimiu e evitou que a equipe dinamarquesa fosse para o intervalo com uma derrota ainda maior.

O Midtjylland voltou mais ligado no começo da segunda etapa. Aos quatro minutos, Evander (ex-Vasco) acertou de dentro da área uma bomba no travessão de Kelleher, mas os donos da casa não conseguiram aproveitar no rebote.

O empate dos dinamarqueses aconteceu depois que o jogador Dreyer foi derrubado pelo arqueiro Kelleher dentro da área. Após consultar o VAR, o juiz confirmou o pênalti. Scholz bateu no canto direito do goleiro, que chegou perto da bola, mas não conseguiu defender. Pouco depois, Evander chutou cruzado e levou perigo ao gol dos Reds.

Aos 32, os donos da casa conseguiram a virada com Sory Kaba, mas o assistente assinalou o impedimento. Cerca de oito minutos depois, Evander cobrou escanteio pelo lado esquerdo para Sviatchenko, que subiu mais alto do que Jota e cabeceou com força, mas Kelleher defendeu.

Minamino teve um gol anulado, aos 44 minutos do segundo tempo. Após Henderson cruzar na área, Mané pulou para disputar a bola, que bateu em seu braço antes de chegar para o atacante japonês para o fundo da rede. O lance foi invalidado pelo árbitro depois que ele consultou o VAR.

Salah, do Liverpool, disputa lance com Dion Cools, FC Midtjylland Gaston Szermann/DeFodi Images via Getty Images

Na Holanda, o Ajax precisava vencer em casa a Atalanta para se classificar às oitavas da Champions, mas perdeu por 1 a 0. Com o brasileiro Antony (ex-São Paulo) como titular, o time holandês, porém, não conseguiu vazar a defesa italiana comanda por Rafael Tolói.

Apesar de ter levado muito perigo ao adversário em vários lances, o Ajax ficou com um jogador a menos depois da expulsão de Gravenberch, aos 35 minutos da etapa final. Quatro minutos depois, a Atalanta fez o único gol da partida com o colombiano Muriel, que saiu do banco de reservas para garantir a vaga do time italiano..

Midtjylland 1 x 1 Liverpool

GOLS: Midtjylland: Scholz Liverpool: Salah

MIDTJYLLAND: Hansen, Sviatchenko, Scholz, Paulinho, Cools, Mabil (Anderson), Dreyer (Sisto), Evander, Onyeka (Isaksen), Cajuste e Kaba

Técnico: Brian Priske Pedersen

LIVERPOOL: Kelleher, Tsimikas (Robertson), Arnold, Williams, Fabinho (Koumetio), Keita (Henderson), Clarkson, Salah, Minamino, Origi (Firmino) e Jota

Técnico: Jürgen Klopp

– Salah é o maior artilheiro dos Reds na história da Champions, com 22 gols. Gerrard vem logo atrás, com 21.

– Liverpool entrou em campo com o time mais jovem em sua história na Champions: média de 24 anos e 26 dias.

– O gol de Salah – marcado aos 55 segundos do 1 tempo – é o mais rápido que o Liverpool já marcou em um jogo de Champions.

– Scholz chegou ao 2º gol em 6 jogos na competição.

– Kelleher sofreu o 1º gol em 3 jogos pelos Reds.

– Com 18 anos e 25 dias, Billy Koumetio tornou-se o jogador mais jovem a jogar pelo Liverpool na Champíons

Classificação

GRUPO D

1. Liverpool: 13 pontos

2. Atalanta: 11 pontos

3. Ajax: 7 pontos

4. Midtjylland: 2 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias por suas ligas.

Segunda-feira, 14/12, 15h*, OB x Midtjylland – Liga Dinamarquesa

Domingo, 13/12, 13h30*, Fulham x Liverpool, Premier League

*horário de Brasília