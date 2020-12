Athletico-PR acerta a contratação definitiva do atacante Guilherme Bissoli

O Athletico-PR acertou a permanência do atacante Guilherme Bissoli. O jogador, que antes pertencia ao time paraguaio Fernando de la Mora, assinou um contrato válido com o Furacão até dezembro de 2023.

“Fico muito feliz em permanecer aqui. É um lugar que gosto muito. Temos um grupo bom, um clube excelente e uma cidade boa para viver. Então, estou motivado e esperançoso de conquistar coisas importantes aqui”, disse.

O atleta de 22 anos chegou ao clube paranaense no início deste ano, por empréstimo. Desde então, realizou 26 jogos e marcou nove gols, tornando-se assim o atual artilheiro da equipe em 2020. Seis destes tentos foram marcados na campanha vitoriosa do Estadual, terminado na artilharia da competição ao lado de Nikão e Pedrinho.

Agora, com mais três anos de contrato pela frente, Bissoli planeja fazer história no Athletico-PR.

“Eu espero conquistar mais títulos. Logo no meu primeiro campeonato aqui, consegui sair com o título e a artilharia. Então, espero que isso aconteça mais vezes com a camisa rubro-negra”, finalizou.