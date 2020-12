Athletico x Vasco: veja os prováveis times, onde assistir e palpites

O Athlético-PR recebe o Vasco neste domingo, na Arena da Baixada. As duas equipes tentam manter o embalo após semanas sem vitórias interrompidas no último jogo. O Furacão estava há cinco partidas sem vencer e o Vasco há sete. Agora, ambos buscam sucesso na luta contra a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

ATHLÉTICO-PR X VASCO



Data/Hora: 27/12/2020, às 18h15

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

Árbitro de vídeo: José Claudio Rocha Filho (SP)

Onde ver: Twitch e tempo real do LANCE!

-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

ATHLÉTICO-PR (Técnico: Paulo Autuori)

Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo e Renato Kayzer.

Lesionado: –

Pendurados: Zé Ivaldo, Richard, Jaime Alvarado, Erick, Nikão, Fernando Canesin, Abner, Renato Kayzer, Jonathan e Khellven

Suspensos: Ninguém.

VASCO (Técnico: Rui Mota)

Fernando Miguel, Léo Matos, Marcelo Alves, Leandro Castan e Neto Borges; Andrey e Gil (Marcos Júnior); Vinícius (Talles Magno), Carlinhos e Juninho; Cano.

Lesionados: Breno, Ramon e Benítez

Pendurados: Léo Matos, Ricardo Graça, Gabriel Pec e Bruno Gomes

Suspensos: Jadson, Henrique e Ricardo Sá Pinto

Palpites: Na redação do LANCE!, 20% das pessoas que responderam à enquete acreditam em vitória do Athlético-PR, 60% veem um empate como o resultado mais provável e 20% apostam em vitória do Vasco.