Atlético de Madrid anuncia rescisão de contrato, e Diego Costa fica livre no mercado

Um dos maiores nomes da história recente do Atlético de Madrid deu adeus ao clube de maneira oficial nesta terça-feira (29).

Por meio de um comunicado oficial, os colchoneros anunciaram a rescisão de contrato do atacante, que fez o pedido à diretoria alegando problemas pessoais. O vínculo entre as partes terminaria apenas no dia 30 de junho de 2021.

“…Diego Costa fica livre no mercado e pode assinar com qualquer outra equipe do mundo. Apesar de ser um dos maiores goleadores do clube espanhol, Diego tem sofrido constantemente com múltiplas lesões e contraiu também o vírus da COVID-19 recentemente…”, dizia parte do comunicado.

Atlético de Madrid e Diego Costa chegaram a um acordo para a rescisão do contrato do atacante, que terminou em 30 de junho de 2021. O jogador hispano-brasileiro pediu a demissão do clube por motivos pessoais há poucos dias e assinou nesta terça-feira o rescisão do seu contrato, sendo dispensado da nossa entidade.

Com a camisa do Atlético, Diego Costa disputou 215 partidas, marcou 83 gols e concedeu 36 assistências. Ao todo, foram seis taças pelo Atleti: LaLiga (2013/2014), Copa do Rei (2013), Europa League (2018) e três Supercopas da Europa (2010, 2012 e 2018).